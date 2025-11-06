W skrócie Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu wyborczym, zdobywając 33 proc. głosów.

Prawo i Sprawiedliwość oraz inne partie odnotowały niższe poparcie, a dawna Trzecia Droga i partia Razem nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Premier Donald Tusk komentuje wyniki sondażu, podkreślając rolę nadziei i siły.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z sondażu przeprowadzonego przez Puls Opinii (Opinia24) wynika, że ugrupowaniem, które uzyskałoby najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych jest Koalicja Obywatelska (33 proc.).

Mniejszy o 5,6 p.p. wynik zaliczyło Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 27,4 proc. osób biorących udział w badaniu. Podium zamyka Konfederacja - chęć oddania głosu na partię wyraziło 12,6 proc. respondentów.

Koalicja Obywatelska na szczycie sondażu. Dawna Trzecia Droga traci szanse na próg wyborczy

Badanie dowodzi, że jeśli wybory odbywałyby się w niedzielę 9 listopada, w sejmowych ławach zasiedliby posłowie jeszcze dwóch innych ugrupowań. Lewica mogłaby liczyć na 6,3 proc. głosów.

Zestawienie zamyka Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna zyskało w sondażu wynik 5,9 proc.

Trzy partie, które obecne są dzisiaj w polskim parlamencie, nie zyskały wystarczającej liczby głosów respondentów, by przekroczyć próg wyborczy. Najbliżej tego osiągnięcia była partia Razem z wynikiem 3,1 proc.

Jeśli wybory odbywałyby się za trzy dni, na miejsce w Sejmie nie mogłyby liczyć ugrupowania wchodzące do niedawna w skład Trzeciej Drogi. Polska 2050 została wskazana przez 1,7 proc. respondentów, zaś PSL przez 1,4 proc.

Tusk skomentował nowy sondaż. Padły słowa o nadziei

Warto podkreślić, że w badaniu odnotowano sporą grupę wyborców niezdecydowanych. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 8,1 proc. respondentów. 0,5 proc. wskazało natomiast na inne ugrupowanie niż wskazane powyżej.

Wyniki sondażu skomentował w swoich mediach społecznościowych premier. "Nadzieja daje siłę, a siła nadzieję" - napisał Donald Tusk.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-5 listopada 2025 techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Zwrot działki w Zabłotni do KOWR Polsat News Polsat News