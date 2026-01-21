W skrócie Koalicja Obywatelska prowadzi w styczniowym sondażu poparcia z wynikiem 39,04 proc.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 28,47 proc., a Konfederacja 12,25 proc. poparcia.

Symulacja podziału mandatów wskazuje na możliwość utworzenia dwóch różnych koalicji sejmowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała wyniki styczniowego sondażu poparcia dla partii politycznych dla serwisu Stan360.

Pierwsze miejsce utrzymała Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 39,04 proc. (to wzrost o 3,8 pkt. proc.). Drugie miejsce zanotowało Prawo i Sprawiedliwość (28,47 proc. wskazań; strata w porównaniu z poprzednim badaniem o 2,7 pkt. proc.).

Cztery partie w Sejmie. Nowy sondaż poparcia

Podium uzupełniła formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Konfederacja ma poparcie na poziomie 12,25 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc.).

Czwarta lokata przypadła Konfederacji Korony Polskiej - 9,64 proc. wskazań. Partia Grzegorza Brauna zanotowała spadek o 1,5 pkt. proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Nowa Lewica dostała 4,51 proc. wskazań (spadek o 0,4 pkt. proc.). Razem ma 3,33 proc. Poparcie tej partii w porównaniu z poprzednim miesiącem nie uległo zmianie.

Polskie Stronnictwo Ludowe wybrało 1,53 proc. respondentów (spadek o 0,2 pkt. proc.). Z kolei Polska 2050 otrzymała wynik 1,23 proc. (spadek o 0,4 pkt. proc.).

Sondaż partyjny. Symulacja podziału mandatów, w grę wchodzą dwie koalicje

Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła symulację podziału mandatów. KO może liczyć na 215 miejsc w nowym Sejmie (większość bezwzględna wynosi 231 mandatów). PiS wprowadziłoby do parlamentu 149 posłów, Konfederacja - 55, a Konfederacja Korony Polskiej - 41.

W takiej sytuacji realne wydaje się utworzenie jednej z dwóch koalicji. Sojusz KO z Konfederacją miałby zdecydowaną większość - 270 mandatów.

Szeroka koalicja prawicowa złożona z PiS, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej otrzymałaby 245 mandatów.

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Stan 360 przeprowadzono w dniach 12-19 stycznia, metodą CATI, n=1000.

Nawrocki w Radzie Pokoju? Czarnek: ONZ jest dzisiaj ciałem martwym Polsat News Polsat News