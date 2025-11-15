W skrócie Najnowszy sondaż IPSOS wskazuje, że jedna lista wyborcza rządzącej koalicji ma wśród Polaków więcej przeciwników niż zwolenników.

Ostatnie zmiany personalne w partiach koalicyjnych wywołały dyskusje o przyszłej strategii na wybory 2027.

Koalicjanci mają doświadczenie wspólnych startów w poprzednich wyborach, lecz zdania o jedności w przyszłości są podzielone.

Sondaż został przeprowadzony przez IPSOS na zlecenie TVP Info.

Wybory 2027. Będzie wspólna lista? Spekulacje na półmetku

Na półmetku rządów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy, pojawiają się już pierwsze spekulacje na temat kształtu list wyborczych do wyborów, które mają się odbyć w 2027 roku.

Przed kilkoma dnami, z funkcji marszałka Sejmu zrezygnował Szymon Hołownia, który nie zamierza ubiegać się o ponowne zostanie liderem partii Polska 2050. Jego miejsce ma zgodnie z umową koalicyjną zająć przedstawiciel Lewicy.

Przetasowania personalne mogą wpłynąć na kampanię wyborczą za dwa lata. Odejście na dalszy plan Hołowni, którego ugrupowanie poszło do wyborów razem z PSL-em jako Trzecia Droga, powoduje spekulacje na temat zmiany kierunku, w jakim pójdą obie partie.

Po dwóch latach rządów, pojawiają się pytania o ewentualny sojusz koalicjantów. PSL wraz z Lewicą zdecydowało się już na podobny sojusz z Platformą Obywatelską (obecnie Koalicją Obywatelską) w wyborach do europarlamentu w 2019 roku. W trwającej kadencji z list Polski 2050 dostało się do Sejmu wielu polityków, którzy mają w swojej politycznej historii bycie w Platformie Obywatelskiej lub Nowoczesnej, które stały się częścią KO.

Sondaż. Więcej przeciwników niż zwolenników jednej listy koalicji

Według najnowszego sondażu, 41 proc. Polaków jest zdania, że ewentualna jedna lista czterech partii tworzących rząd jest złym pomysłem. Opcję "zdecydowanie nie" wybrało 23 proc., a "raczej nie" 18 proc.

Zwolennicy tego rozwiązania stanowią według sondażu 34 proc. 15 proc. badanych uważa jedną listę za zdecydowanie dobre rozwiązanie, a 19 proc. za raczej dobre.

Co czwarta osoba wybrała opcję: nie mam zdania/trudno powiedzieć.

Sondaż IPSOS dla TVP Info został zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAWI) w dniach 28-29 października 2025 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

