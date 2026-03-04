Jedna grupa sprzeciwia się reformie MEN. Na biurko Nowackiej trafił list

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Polskie Towarzystwo Fizyczne skierowało list otwarty do minister edukacji Barbary Nowackiej, w którym krytykuje zmiany w planie nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Redukcja liczby godzin przedmiotów rozszerzonych może osłabić przygotowanie uczniów do studiów technicznych i przyrodniczych - argumentują fizycy. "Reforma powinna prowadzić do pogłębiania treści nauczania, a nie ich dalszego rozpraszania" - podkreślono.

Proponowane przez MEN zmiany w planach nauczania budzą kontrowersje. Fizycy wystosowali list otwarty do Barbary Nowackiej
Polskie Towarzystwo Fizyczne protestuje przeciwko zmianom w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Na zdj. minister Barbara NowackaLukasz Gdak/Zbyszek Kaczmarek/ForumEast News

W skrócie

  • Polskie Towarzystwo Fizyczne wystosowało list otwarty do minister edukacji Barbary Nowackiej przeciwko planom MEN o zmniejszeniu liczby godzin przedmiotów rozszerzonych w szkołach ponadpodstawowych.
  • Fizycy podnoszą zastrzeżenia dotyczące organizacji nauczania, postulując większą elastyczność i możliwość decydowania przez dyrektorów szkół o rozpoczęciu nauczania rozszerzonego.
  • Ministerstwo Edukacji argumentuje, że planowane zmiany mają uporządkować system nauczania i równomierniej rozłożyć obciążenia edukacyjne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zdaniem środowiska fizyków proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązania mogą ograniczyć możliwości kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych i pogorszyć przygotowanie przyszłych studentów kierunków technicznych i przyrodniczych.

List w tej sprawie, podpisany przez prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. Stanisława Kistryna, trafił do szefowej MEN w związku z pracami nad nowymi ramowymi planami nauczania.

Projekt zakłada m.in. zmniejszenie liczby godzin przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w szkołach ponadpodstawowych - z 22 do 18 w całym cyklu nauki. Oznacza to redukcję nawet o ok. 120 godzin w czteroletnim liceum lub pięcioletnim technikum.

Zobacz również:

Akcja Uczniowska oczekuje dymisji Barbary Nowackiej (od lewej do prawej: Barbara Nowacka, Paweł Mrozek)
Polska

"Ministerstwo nie zdało". Akcja Uczniowska chce dymisji Barbary Nowackiej

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    MEN planuje mniej godzin rozszerzeń. Środowisko naukowe protestuje

    Autorzy listu podkreślają, że przedmioty rozszerzone są bezpośrednio powiązane z egzaminem maturalnym i wyborem kierunku studiów.

    "Są kluczowe dla podjęcia studiów wyższych na kierunkach istotnych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki" - wskazują przedstawiciele towarzystwa.

    Ich zdaniem ograniczenie liczby godzin może utrudnić uczniom zdobycie pogłębionej wiedzy z fizyki, matematyki czy innych nauk przyrodniczych.

    Kontrowersje budzi również propozycja zmiany organizacji rozszerzeń. Zgodnie z projektem przygotowanym m.in. przy udziale Instytutu Badań Edukacyjnych zajęcia na poziomie rozszerzonym miałyby zaczynać się dopiero w drugiej lub trzeciej klasie szkoły ponadpodstawowej. Obecnie mogą być prowadzone już od pierwszej klasy.

    Zdaniem autorów listu takie rozwiązanie nie uwzględnia specyfiki szkół ani zróżnicowanego poziomu przygotowania uczniów.

    Zobacz również:

    Eksperci opracowują zmiany w podstawie programowej. Kanon lektur pod lupą
    Polska

    Awantura o lektury. MEN uspokaja, IBE wyjaśnia

    Tomasz Kromp
    Tomasz Kromp

      Fizycy piszą do Barbary Nowackiej. Mają obawę o ciągłość nauczania

      Fizycy zwracają też uwagę na szerszy kontekst zmian w edukacji przyrodniczej. W ostatnich latach wprowadzono m.in. modyfikacje podstaw programowych oraz propozycje ograniczenia liczby godzin fizyki i chemii w szkołach podstawowych.

      Według części ekspertów może to osłabić ciągłość nauczania przedmiotów ścisłych między kolejnymi etapami edukacji.

      Obecnie uczniowie szkół ponadpodstawowych wybierają zwykle dwa lub trzy przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, które następnie zdają na maturze. Nauczanie na tym poziomie ma charakter pogłębiony i często wykracza poza podstawę programową.

      Według danych europejskiej sieci Eurydice przedmioty takie jak fizyka, matematyka czy chemia mogą być realizowane w trybie rozszerzonym przez cały cykl nauki w liceum.

      Zobacz również:

      Ministerstwo Edukacji Narodowej pod przewodnictwem Barbary Nowackiej zaprezentowało długo wyczekiwany projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe oraz kilku innych aktów
      Polska

      Potężny kryzys nie ominie Polski. MEN szykuje zmiany w szkołach

      Agnieszka Boreczek
      Agnieszka Boreczek

        Do MEN trafił list. Fizycy proponują większą elastyczność w szkołach

        Autorzy listu postulują większą elastyczność w organizacji nauczania. Proponują, aby zamiast sztywnego określania liczby godzin w poszczególnych klasach ustalić łączny wymiar godzin dla danego przedmiotu w całym cyklu kształcenia.

        Chcą także pozostawienia decyzji o rozpoczęciu nauczania w zakresie rozszerzonym dyrektorom szkół, którzy - jak argumentują - najlepiej znają potrzeby uczniów i specyfikę placówki.

        Fizycy pozytywnie oceniają natomiast pomysł zwiększenia liczby godzin pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły. Ich zdaniem w obecnym systemie są one jednak obwarowane licznymi ograniczeniami.

        Zobacz również:

        Konferencja Episkopatu Polski skomentował czwartkowy wyrok TK w sprawie lekcji religii
        Polska

        Orzeczenie TK w sprawie lekcji religii. Episkopat apeluje do ministerstwa

        Krzysztof Ryncarz
        Krzysztof Ryncarz

          Zmiany w szkolnictwie. MEN: Mają uporządkować system nauczania

          Polskie Towarzystwo Fizyczne apeluje do resortu edukacji o ponowną analizę kierunku reformy i uwzględnienie opinii środowiska naukowego oraz nauczycieli.

          "Reforma powinna prowadzić do pogłębiania treści nauczania, a nie ich dalszego rozpraszania" - podkreślono w dokumencie.

          Ministerstwo Edukacji argumentuje z kolei, że zmiany w planach nauczania mają uporządkować system kształcenia i bardziej równomiernie rozłożyć obciążenia edukacyjne między kolejnymi etapami nauki.

          Projekt nowych ramowych planów nauczania pozostaje obecnie przedmiotem dyskusji w środowisku oświatowym.

          Zobacz również:

          Kiedy odbędą się matury próbne z poziomu podstawowego? Zdj. ilustracyjne
          Matura

          Matury próbne 2026. Uczniowie mierzą się z obowiązkowymi przedmiotami

          Klaudia Kuryśko
          Klaudia Kuryśko
          Iran odpowie zamachami? Siemoniak: Należy się z tym liczyćPolsat NewsPolsat News

          Najnowsze