Spółka CPK podkreśliła, że cała dokumentacja (raport oceny oddziaływania na środowisko dla Centralnego Portu Komunikacyjnego) licząca ok. 20 tys. stron to efekt m.in. kilkunastu miesięcy badań przyrodniczych. "Prace w terenie prowadził zespół około 50 osób, ekspertów i specjalistów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: Botanicy, ichtiolodzy, ornitolodzy, herpetolodzy, chiropterolodzy, akustycy, geodeci, geolodzy. Celem opracowania jest realizacja przedsięwzięcia w taki sposób, aby miało jak najmniejszy wpływ na otoczenie, w tym na społeczność lokalną" - poinformowano.

CPK a decyzja środowiskowa. 20 tys. stron, kilkadziesiąt pudeł

Dodano, że raport został przekazany w piątek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. "To element wniosku o tzw. decyzję środowiskową, który został złożony zgodnie z zapowiedziami i harmonogramem inwestycji. Po uzyskaniu decyzji będzie możliwe realizowanie kolejnych kroków, niezbędnych do rozpoczęcia budowy największego lotniska w Polsce - Portu Solidarność" - wskazano.

"To najważniejszy moment dla CPK w tym roku. Złożony dziś wniosek o decyzję środowiskową to dowód na to, że prace nad inwestycją prowadzimy w bardzo ambitnym tempie, ale bez strat na jakości. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim twórcom raportu. To działanie wprost pokazuje, że zrealizujemy Centralny Port Komunikacyjny zgodnie z planem i najwyższymi standardami, wbrew absurdalnej narracji naszych oponentów" - powiedział cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Poseł PiS na Twitterze opublikował zdjęcie "wniosku". Wspomniane 20 tys. stron dokumentacji zostało umieszczone w kilkudziesięciu kartonowych pudłach.

CPK. Wniosek o decyzję środowiskową

Jak zapewniono, w raporcie przewidziano szereg działań, które pozwolą zapobiec lub zminimalizować negatywne oddziaływanie podczas prac przygotowawczych, budowy i eksploatacji przedsięwzięcia (w tym lotnisko, węzeł kolejowy, układ drogowy oraz dodatkowe komponenty).

Takimi działaniami są: ekrany akustyczne wzdłuż dróg wykorzystywanych w trakcie etapu budowy; ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych na terenach zabudowanych; stały nadzór przyrodniczy w okresie prowadzenia prac; przeniesienie zinwentaryzowanych najcenniejszych gatunków roślin poza obszar przedsięwzięcia; zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych, m.in. w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK; dystrybucja informacji o realizowanych pracach przygotowawczych, zapobieganie kolizjom ptaków z samolotami (aktywne płoszenie przez ptaki łowcze i psy oraz tzw. zielony laser); zasilanie pojazdów obsługi naziemnej lotniska ze źródeł bezemisyjnych.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. Ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.