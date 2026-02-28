Spis treści: Dodatek dopełniający do renty socjalnej. Ile wynosi w 2026 roku? Komu przysługuje dodatek dopełniający? Wyjaśniamy zasady Czy trzeba składać wniosek? ZUS nie zawsze wypłaci dodatek automatycznie Dlaczego waloryzacja dodatku dopełniającego ma tak duże znaczenie?

Dodatek dopełniający do renty socjalnej. Ile wynosi w 2026 roku?

Dodatek dopełniający funkcjonuje od 2025 r. i jest wypłacany jako uzupełnienie renty socjalnej. To wsparcie skierowane do osób, które z powodu stanu zdrowia są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Do 28 lutego 2026 r. dodatek wynosi 2610,72 zł brutto. Zgodnie z komunikatem prezesa Zakład Ubezpieczeń Społecznych z 27 stycznia 2026 r., od 1 marca 2026 r. jego kwota wzrasta do 2704,71 zł brutto.

Świadczenie wypłacane jest razem z rentą socjalną, która po marcowej waloryzacji wyniesie 1978 zł brutto. Jeżeli uprawniona osoba otrzymuje również dodatek pielęgnacyjny (po waloryzacji ok. 366 zł brutto), łączna miesięczna wypłata może przekroczyć 4 tys. zł brutto.

Komu przysługuje dodatek dopełniający? Wyjaśniamy zasady

Prawo do dodatku dopełniającego przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają dwa warunki jednocześnie:

mają prawo do renty socjalnej,

posiadają prawomocne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie nie przysługuje osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy z systemu ubezpieczeniowego, nawet jeśli mają taki sam stopień niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Różnica wynika z konstrukcji systemu. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 18. roku życia (lub 25. roku życia w trakcie nauki). Osoby, które zachorowały lub uległy wypadkowi później i wcześniej pracowały, nabywają prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, i są wyłączone z dodatku dopełniającego.

Według szacunków problem ten może dotyczyć ok. 100 tys. osób. Mimo identycznego stanu zdrowia ich świadczenia są wyraźnie niższe. Resort rodziny zapowiadał analizę przepisów, jednak regulacje wciąż nie zostały zmienione.

Czy trzeba składać wniosek? ZUS nie zawsze wypłaci dodatek automatycznie

Zasady przyznawania dodatku zależą od sytuacji konkretnej osoby. Bez konieczności składania wniosku świadczenie otrzymają osoby, które:

na 1 stycznia 2025 r. miały orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji,

miały ustalone prawo do renty socjalnej.

W ich przypadku ZUS od marca 2026 r. automatycznie wypłaci dodatek w wyższej kwocie razem z rentą.

Wniosek o dodatek dopełniający (formularz EDD-SOC) jest konieczny, gdy:

beneficjent pobiera rentę socjalną, ale nie posiada jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

orzeczenie zostało wydane po 1 stycznia 2025 r .,

uprawniony dopiero ubiega się o ustalenie takiej niezdolności.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed jego złożeniem. Decyzja zapada wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej. Bez tego dokumentu dodatek nie zostanie przyznany.

Dlaczego waloryzacja dodatku dopełniającego ma tak duże znaczenie?

Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 r. wynosi 5,3 proc. Choć podwyżka nie jest wysoka, jej celem jest ograniczenie realnej utraty wartości świadczeń w warunkach rosnących kosztów życia.

W przypadku osób pobierających rentę socjalną dodatek dopełniający ma szczególne znaczenie systemowe. To właśnie on decyduje o poziomie bezpieczeństwa finansowego osób, które ze względu na stan zdrowia nie mają możliwości podjęcia pracy ani samodzielnego funkcjonowania.

Od marca 2026 r. kwota 2704,71 zł brutto miesięcznie stanie się jednym z najwyższych dodatków w systemie świadczeń długoterminowych. Warunek jest jeden: prawo do renty socjalnej oraz formalnie potwierdzona niezdolność do samodzielnej egzystencji.

