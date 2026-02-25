Jeden region na minusie. Z reszty Polski zima się wycofuje

Jakub Wojciechowski

Coraz więcej wiosny w Polsce. Kontrolę nad pogodą w naszym kraju przejmuje wyż Heiko. To oznacza przeważnie spokojną aurę, choć nie zabraknie opadów deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Pogoda będzie zdecydowanie wiosenna, choć na Suwalszczyźnie nawet w ciągu dnia będzie się utrzymywać minimalny mróz. W reszcie kraju będzie znacznie cieplej.

Strażacy usuwający wodę z zalanej autostrady, w tle pojazdy ratownicze i samochody zatrzymane przez powódź, po lewej stronie fragment barwnej mapy pogodowej z temperaturami Europy Środkowej.
Zalana jezdnia drogi ekspresowej S6 w okolicy węzła Karwice. W miarę postępującej odwilży lokalne podtopienia mogą występować w wielu miejscachPAP/Piotr Kowala/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Jedna z ostatnich szans na poczucie zimowej aury w środę pojawi się na północnym wschodzie. Nocą w Suwałkach panował mróz na poziomie -2,3 st. C, a rano również było w okolicach dwóch stopni poniżej zera. W ciągu dnia praktycznie tylko w rejonie Suwalszczyzny może panować lekki mróz. W pozostałych miejscach temperatury będą dodatnie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami spadnie też trochę mokrego śniegu.

Spokojnie, ale nie do końca sucho. Lokalne zimowe opady

Czeka nas dość spokojny dzień z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie również z rozpogodzeniami. Lokalnie może jednak popadać słaby deszcz i deszcz ze śniegiem, a na wschodzie i w górach także sam śnieg.

Kolorowa mapa Polski prezentująca prognozę opadów, chmur, temperatury i ciśnienia. Wschodnia i centralna część kraju objęta jest intensywnymi opadami, zwłaszcza w rejonie Lublina i okolic, gdzie widoczne są fioletowe oraz niebieskie pola oznaczające si...
Słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem mogą wystąpić w wielu rejonach kraju. Miejscami na wschodzie i południu może popadać sam śniegWXChartsmateriał zewnętrzny

Środa będzie ciepła, zwłaszcza na południowym zachodzie, gdzie można się spodziewać 9 stopni Celsjusza. W centrum można się spodziewać od 2 do około 5 stopni. Najzimniej w ciągu dnia będzie na północnym wschodzie: tam może się utrzymywać mróz na poziomie -1 st. C.

Ponieważ w większości kraju będzie dość ciepło, w dalszym ciągu możemy mieć do czynienia z lokalnymi roztopami, w miarę jak warstwa śniegu będzie się coraz bardziej zanikać.

Aura będzie spokojna, ze słabym lub umiarkowanym wiatrem w całym kraju. Tylko w górach powieje mocniej: w Tatrach porywy mogą osiągać do 70 km/h i tam powodować zamiecie śnieżne.

    Pogoda nie będzie korzystna. Lepiej na północy i w centrum

    Polska w środę znajdzie się w zasięgu wyżu Heiko, więc nie będzie nam towarzyszyć zbyt wiele nieprzyjemnych zjawisk, jednak w większości kraju rano i w ciągu dnia warunki będą przeważnie niekorzystne i takie najdłużej utrzymają się na wschodzie i południu.

    Mapa Polski z zaznaczonymi strefami przydatności rolniczej, oznaczonymi różnymi kolorami i symbolami. Widoczne są granice województw oraz legenda objaśniająca oznaczenia dotyczące warunków glebowych i zmian w użytkowaniu rolniczym.
    W większości kraju w ciągu dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm - prognozuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

    Lepiej sytuacja będzie wyglądać w ciągu dnia w centrum i na północnym zachodzie - tam warunki poprawią się do korzystnych, choć rano i wieczorem przeważnie będą obojętne.

