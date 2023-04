Spis treści: 01 Ile dodatkowych opłat jest na rachunku za prąd?

02 Co oznaczają pozostałe pozycje z rachunku za prąd?

03 Zero złotych opłaty na OZE w 2023 r.

04 Dla sprzedawcy i dystrybutora

05 Podwyżka VAT i ceny energii powyżej limitów

Ile dodatkowych opłat jest na rachunku za prąd?

Na końcową kwotę rachunku za prąd składa się dziewięć różnych opłat. Formalnie jest ich w sumie dziesięć, jednak w tym roku jedna z nich została zawieszona.

Najważniejsza z opłat to koszt energii czynnej. W tym przypadku płacimy za każdą pobraną z sieci kilowatogodzinę (kWh). W tym roku cena tej jednostki waha się od 0,94 do 1,03 zł. Ze względu na niestabilną sytuację na rynku energii i wysokie ceny rząd zamroził ceny prądu, ograniczając je do wyznaczonych progów zużycia.

Reklama

Druga opłata, która jest bezpośrednio powiązana z ilością wykorzystanej energii to opłata sieciowa zmienna. Są to pieniądze, które płacimy dystrybutorowi prądu na pokrycie strat, które ponosi w trakcie przesłania prądu. Żaden system nie jest w stanie przesłać całej energii bez ubytków. To, co "ucieknie", dystrybutor kompensuje sobie w tej pozycji. Na wysokość opłaty sieciowej zmiennej ma też wpływ stan techniczny sieci w danej okolicy.

Czytaj więcej: Ten zasiłek możesz otrzymywać nawet przez rok. Jak go uzyskać?

Co oznaczają pozostałe pozycje z rachunku za prąd?

Część z kosztów to opłaty zmienne, jednak wpływ na nie mają czynniki inne niż zużycie energii, a część to koszty stałe, które ponosimy nawet wtedy, gdy przez cały okres rozliczeniowy nie było nas w domu, a prąd w skrzynce rozdzielczej był wyłączony. Poniżej omawiamy pozostałe pozycje z rachunku na prąd.

Opłata handlowa jest kosztem na rzecz sprzedawcy energii. Jej zadaniem jest pokrycie kosztów administracyjnych - wystawienia faktury i jej doręczenia. Opłata jest stała i jest naliczana za każdy miesiąc. Zwykle wynosi kilka złotych .





jest kosztem na rzecz sprzedawcy energii. Jej zadaniem jest pokrycie kosztów administracyjnych - jest stała i jest naliczana za każdy miesiąc. . Opłata abonamentowa. Jak wszystkie pozostałe pozycje, trafia do dystrybutora sieci energetycznej. W praktyce przypomina opłatę handlową. Obejmuje koszty administracyjne , odczyt i kontrolę licznika. Kwota jest stała, naliczana miesięcznie i zwykle nie przekracza kilkudziesięciu groszy.



Polska "Mój Prąd 4.0". Nowe zasady programu. Kto dostanie największe pieniądze?

Jak wszystkie pozostałe pozycje, trafia do dystrybutora sieci energetycznej. W praktyce przypomina opłatę handlową. Obejmuje , odczyt i kontrolę licznika. Kwota jest stała, naliczana miesięcznie i zwykle Opłata sieciowa stała. To opłata za korzystanie z sieci, utrzymanie licznika, przyłącza i reszty instalacji energetycznej. Na jej wysokość ma wpływ rodzaj przyłącza. W tym roku to miesięcznie 7,68 zł netto dla instalacji 1-fazowej i 11,54 zł netto dla instalacji 3-fazowej.





To utrzymanie licznika, przyłącza i reszty instalacji energetycznej. Na jej wysokość ma wpływ rodzaj przyłącza. W tym roku to miesięcznie dla instalacji 1-fazowej i dla instalacji 3-fazowej. Opłata jakościowa. Jak wskazuje jej nazwa, to kwota, którą płacimy , aby jakość dostaw prądu i niezawodność krajowej sieci energetycznej cały czas rosła. Pieniądze są przeznaczane na rozbudowę i modernizację poszczególnych elementów systemu dystrybucji energii. To kolejna opłata na liście, na której wysokość ma wpływ realne zużycie prądu w danym gospodarstwie. Jej wysokość za 1 kWh ustala operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. W tym roku to niecałe 3 gr.





Jak wskazuje jej nazwa, to kwota, którą , aby cały czas rosła. Pieniądze są przeznaczane na rozbudowę i modernizację poszczególnych elementów systemu dystrybucji energii. To kolejna opłata na liście, na której wysokość ma wpływ realne zużycie prądu w danym gospodarstwie. Jej wysokość za 1 kWh ustala operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. W tym roku to Opłata kogeneracyjna , to kolejna pozycja przeznaczona na wspieranie innowacyjności i wzrost wydajności polskiej energetyki. Kogeneracja, to jednoczesna produkcja energii cieplnej i elektrycznej. Są to więc pieniądze na rozwój elektrociepłowni. Pozycja ta została dodana do rachunków w 2019. W tym roku wynosi 0,00406 zł za kWh.





, to kolejna pozycja przeznaczona na Kogeneracja, to jednoczesna produkcja energii cieplnej i elektrycznej. Są to więc pieniądze na rozwój elektrociepłowni. Pozycja ta została dodana do rachunków w 2019. W tym roku wynosi Opłata przejściowa stała. Ta kwota jest rekompensatą dla dystrybutorów za przedwczesne rozwiązanie kontraktów długoterminowych (KDT). W przypadku gospodarstw domowych obowiązują 3 limity zużycia rocznego:



- 0,02 zł brutto do 500 kWh/rok,

- 0,10 zł brutto między 500 a 1200 kWh/rok,

- 0,33 zł brutto powyżej 1200 kWh/rok.



Zdjęcie Stawki opłaty przejściowej są wyznaczane przez Urząd Regulacji Energetyki w corocznym biuletynie. / ure.gov.pl / materiał zewnętrzny

Opłata mocowa. To swego rodzaju zabezpieczenie na wypadek zwiększonego popytu na energię lub zmniejszenia wpływów do systemu z OZE. Obowiązują cztery progi zużycia:



- poniżej 500 kWh - 2,38 zł netto,

- między 500 kWh a 1200 kWh - 5,72 zł netto,

- między 1200 kWh a 2800 kWh - 9,54 zł netto,

- powyżej 2800 kWh - 13,35 zł netto.



Opłata mocowa jest naliczana co miesiąc, a po raz pierwszy zobaczyliśmy ją na rachunkach w 2021 roku.

Zero złotych opłaty na OZE w 2023 r.

Na rachunku za energię elektryczną jest jeszcze jedna pozycja. To opłata OZE. Jednak w 2023 roku na mocy decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została ona skalkulowana na poziomie 0 zł za 1 MWh.

Opłatę OZE określa Urząd Regulacji Energetyki, a jest ona przeznaczona na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Zmniejszenie tej kwoty do zera nie wpłynęło znacząco na rachunki i nie spowodowało zauważalnego obniżenia obciążeń. Rok temu opłata ta wynosiła bowiem 90 gr za MWh, czyli w rozliczeniu za 1 kWh dawała zaledwie 0,0009 zł.

Zdjęcie W tym roku opłata za OZE nie będzie naliczana. / ure.gov.pl / materiał zewnętrzny

Czytaj więcej: Wyższe emerytury dla jednej grupy seniorów. Co i od kiedy się zmieni

Dla sprzedawcy i dystrybutora

W zależności od tego, gdzie trafia dana suma pieniędzy, wyróżnia się dwa rodzaje opłat:

Opłaty na rzecz sprzedawcy;

Opłaty na rzecz dystrybutora.

Przykładem takiej opłaty na rzecz sprzedawcy był wspomniany koszt energii czynnej. Z kolei opłata sieciowa zmienna to pieniądze, które trafiają do dystrybutora prądu.

Czytaj więcej: Nie tylko mundurowi. Tobie też przysługuje wcześniejsza emerytura?

Podwyżka VAT i ceny energii powyżej limitów

Od stycznia 2023 stawka VAT na prąd wróciła na poziom 23 proc.

Z kolei średnia cena energii dla odbiorców taryf z grupy G powyżej limitu 2000 kWh wzrosła w tym roku o ok. 45 proc. w porównaniu z poprzednim.

Czytaj także:

Tani prąd to już przeszłość. Pora już nastawiać się na kolejne podwyżki w przyszłym roku

Wysokie ceny energii zagrażają firmom. Nie wszystkie przetrwają

Jak czytać rachunek za gaz w 2023? Sprawdź, od czego zależy wysokość rachunku