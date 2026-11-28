Cykl "13 pięter" Filipa Springera to felietony mieszkaniowe, w których autor - nagradzany pisarz, reporter, fotograf - mierzy się z kryzysem mieszkaniowym w Polsce (i nie tylko). Na łamach Interii opisuje, jak nam się mieszka, w skali mikro i makro, i co można z tym wszystkim zrobić.

"Małe mieszkanko" Jana Szymańskiego to poradnik radzenia sobie z ciasnymi metrażami, wydany w 1966 roku, na kilka lat przed wielkim mieszkaniowym boomem lat 70. Wpadłem na tę książeczkę przypadkiem, szukając czegoś zupełnie innego w sieci. Kosztowała mniej niż przesyłka. Kilka dni później miałem w rękach sfatygowany egzemplarz i przepadłem w nim bez reszty.

Szymański ma kilka zasad, których zamierza się trzymać. Jedna z nich brzmi: "jeden Polak - jedno legowisko". Od tego postulatu nie odstąpi "w żadnym wypadku". Z naszymi przyzwyczajeniami rozprawi się równie stanowczo.

Meble powinny pracować

"Nie będę rozwodził się nad bezużyteczną w naszych warunkach koncepcją tradycyjnego pokoju sypialnego" - zapowiada bezpardonowo. Ot, choćby takie wielkie łóżko, które przez cały dzień służy głównie do zajmowania miejsca, nie ma u niego dobrej opinii. Meble powinny bowiem pracować. Jeśli jakiś zajmuje cenne centymetry wyłącznie dlatego, że jest pamiątką, należy go "dla dobra wnętrza bezwzględnie usunąć". Przodkowie będą musieli pomieścić się we wspomnieniach.

W cenie są natomiast pomysłowość i wielofunkcyjność: "Tablica, którą widzimy od strony mikrownętrza dziecinnego, jest tylną ścianką barku, z którego po drugiej stronie korzystają rodzice". Dziecko ćwiczy literki, rodzice mają pod ręką coś na nerwy, a między nimi jeden mebel. Trudno odmówić temu pomysłowi pewnej rodzinnej sprawiedliwości.

Proza życia w małym mieszkanku objawia się u Szymańskiego nawet podczas jedzenia jajecznicy.

"Stół zlokalizowany jest opodal drzwi, a więc jajecznica nie przebędzie zbyt długiej drogi z wnęki kuchennej do stołu". Gdyby droga się wydłużyła, lokator mógłby zjeść ją na stojąco przy kuchence, a to, jak przypomina autor, "ani to zdrowe, ani ładne". Szczęśliwie rzecz dzieje się w kawalerce o powierzchni 19 metrów kwadratowych, więc jajecznica nie ma się gdzie zgubić. Pozostaje dopilnować, żeby człowiek miał przy czym usiąść.

I to jest w tej książce najbardziej ujmujące. Szymański, mimo żartobliwego tonu, traktuje potrzeby czytelnika całkiem serio. W mieszkaniu mają się zmieścić także goście, książki, rośliny, nawet akwarium. Ma być wygodnie i ładnie, a człowiek powinien móc przyzwoicie zjeść śniadanie, choćby dostał do dyspozycji zaledwie 19 metrów. Tylko z samą powierzchnią nic się nie da zrobić. Siła wyższa. Pomysłowością trzeba więc nadrabiać to, czego zabrakło w metrażu.

Dziewięć metrów mniej

Tu można by zamknąć książkę i jeszcze przez chwilę pośmiać się z dawnych czasów. Zanim jednak odłożymy ją na półkę, dobrze byłoby wyjąć miarkę.

Według danych GUS przeciętne mieszkanie oddane w 2025 roku w nowym bloku deweloperskim miało 51,5 metra kwadratowego. W 2009 roku było to 60,8 metra. Przez 16 lat z przeciętnego nowego mieszkania ubyło więc ponad dziewięć metrów. Mniej więcej tyle, ile potrzeba na niewielką sypialnię. Szymański zapewne miałby kilka pomysłów, jak sobie poradzić z jej brakiem.

Obowiązujący w jego czasach normatyw z 1959 roku przewidywał dla mieszkania pięcioosobowego od 51 do 57 metrów kwadratowych. Dzisiejsza deweloperska średnia mieści się w tym przedziale. Oczywiście pięć osób na takim metrażu to co innego niż dwie. Na mieszkańca przypada dziś w Polsce więcej przestrzeni niż w PRL i to jest zasadnicza różnica. Podobne bywają jednak rozmiary samych pudełek oferowanych nam na rynku. A wraz z nimi nie zmienia się też zadanie, które dostaje człowiek po odebraniu kluczy. Polega ono na pomieszczeniu swojego życia na przestrzeni, która rzadko się do tego nadaje.

Skoro metraże wydają się znajome, to może i poradnik dałoby się niewielkim wysiłkiem uwspółcześnić? Kilka fragmentów wywodu Szymańskiego wrzuciłem do internetowego tłumacza polsko-deweloperskiego. To taka strona, która satyrycznie przerabia zwykłe zdania na język folderów reklamowych firm deweloperskich. W swoim czasie była tak popularna, że wysiadł serwer, na którym stała. Chciałem sprawdzić, ile pracy wymagałoby dostosowanie autora do współczesnego rynku.

Śmiechu miałem przy tym jeszcze więcej. Rezygnacja z tradycyjnej sypialni to "wizjonerski paradygmat multifunkcjonalnej przestrzeni życiowej, który redefiniuje dotychczasowe standardy i otwiera przed nami całkowicie nowe horyzonty ergonomii!". Usuwanie pamiątkowych mebli oznacza, że należy "wdrożyć optymalizację portfela sentymentalnego w duchu agile!". Tablica z barkiem to "pełna, międzypokoleniowa synergia potrzeb", a mebel "dostarcza wartość na całej długości łańcucha rodzinnego!". Krótka droga jajecznicy do stołu to "przełomowa optymalizacja logistyki śniadaniowej!".

Nie musiałem przesunąć ani jednej ściany małego mieszkanka. Wystarczyło zmienić słowa i wszystkie jego ograniczenia stały się zaletami. U Szymańskiego człowiek miał prawo żałować, że brakuje mu miejsca. Autor próbował mu pomóc, wiedząc, że z tej ciasnoty trzeba jakoś wybrnąć. Po tłumaczeniu na deweloperski lokator powinien się raczej cieszyć, że dostał tyle synergii.

Filip Springer



