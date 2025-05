W poniedziałek w najwyższe partie gór wróciła zima, przynajmniej jeśli chodzi o delikatne opady śniegu . Na Kasprowym Wierchu o godz. 8:00 jego warstwa sięgała 10 cm, biały puch padał również na Hali Gąsienicowej. We wtorek sytuacja może się powtórzyć : w wyższych partach Karpat możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg.

We wtorek najcieplej będzie na zachodzie, gdzie na termometrach pojawią się wartości do około 19 stopni Celsjusza i niewykluczone, że lokalnie mogą sięgnąć 20 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem i terenach podgórskich: 10-13 st. C, zaś na północnym wschodzie i południu 14-15 stopni.