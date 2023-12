Następnie powołał się na podobne przykłady, wskazując na sytuację we włoskich mediach. - Włosi podzielili się kanałami (...). Czy jesteśmy gotowi pomyśleć o tym, że Dwójka (TVP 2 - red.) będzie PiS-owska? Jeżeli nie, to oni po dojściu do władzy, a to się stanie, zabiorą sobie znowu wszystko - zawyrokował. W kolejnych minutach mówił o podzielonym społeczeństwie i ostrzegał, jeśli "tym państwem się nie podzielimy", to oni po prostu je odrzucą i będą stali z napisem "TVP łże" tak, jak państwo stali - ocenił publicysta "Gazety Wyborczej", "Polityki" i TOK FM.