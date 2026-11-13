W skrócie Polska została wybrana do Wspólnej Jednostki Kontrolnej ONZ, pokonując w głosowaniu Rosję, która zasiadała w tym gremium nieprzerwanie od 60 lat.

Stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski przekazał, że polska kandydatura zwyciężyła jednym głosem, a kampanię koordynowano w ramach Unii Europejskiej.

Przedstawicielem Polski w JIU zostanie Jakub Chmielewski, który będzie sprawował funkcję inspektora w instytucji podczas kadencji obejmującej lata 2028-2032.

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Jak podano w komunikacie ONZ, w tajnym głosowaniu Zgromadzenie wybrało także Botswanę z Grupy Afrykańskiej oraz Japonię i Chiny z Grupy Azji i Pacyfiku jako państwa, które zaproponują kandydatów do JIU.

Jednostka, powołana w 1966 roku, składa się z 11 inspektorów, mianowanych przez Zgromadzenie Ogólne na pięcioletnie kadencje.

- To jest duży sukces naszej bardzo ciężkiej kampanii, bo startowaliśmy na jedno miejsce z Grupy Wschodnioeuropejskiej. Naszym kontrkandydatem była Rosja, która zasiadała w tej instytucji ONZ nieprzerwanie od 60 lat i przez 60 lat wygrywała kolejne reelekcje. Konkurencja była bardzo ostra, wygraliśmy jednym głosem - wyjaśnił stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.

- To pokazuje, że ONZ jest taką globalną demokracją, w której każdy głos się liczy.Polska po ponad 20 latach do tej instytucji wraca, a Rosja po 60 latach ją opuszcza - dodał ambasador Szczerski. Podkreślił, że JIU jako instytucja kontrolna i doradcza "ma wgląd w całe funkcjonowanie organizacji".

- Jej nazwa może brzmi mało atrakcyjnie, ale to naprawdę jest niezwykle ważna instytucja w systemie ONZ - zaznaczył.

ONZ. Rosja przegrała głosowanie z Polską

Ambasador Szczerski relacjonował, że kampania trwała do ostatniego dnia. - Nawet w dniu głosowania zorganizowaliśmy spotkanie na forum ONZ dla państw, żeby jeszcze je do nas przekonywać. Wysyłaliśmy dziesiątki wiadomości, prosząc o głosy - powiedział.

Jak podkreślił, kampanię koordynowano w ramach Unii Europejskiej, a państwa UE zgodnie zabiegały o głosy dla Polski jako wspólnego kandydata Unii.

- Na początku, gdy zaczynaliśmy kampanię, mało co dawało nam nadzieję, bo wszyscy mówili: od 60 lat Rosja tego akurat głosowania nigdy nie przegrała - przypomniał Szczerski. Zwrócił uwagę, że głosowanie było tajne, toteż nie wiadomo, kto poparł Polskę.

Według komunikatu MSZ Polska uzyskała w głosowaniu poparcie 95 państw członkowskich. Przedstawicielem Polski w JIU będzie Jakub Chmielewski, którego kadencja obejmie lata 2028-2032.

MSZ o zwycięstwie Polski w ONZ. "Wyraz zaufania"

Jak podkreślił resort spraw zagranicznych, wybór Polski "stanowi wyraz zaufania państw członkowskich do kompetencji polskiego eksperta oraz potwierdza zaangażowanie Polski na rzecz wzmacniania przejrzystości, rozliczalności i efektywności funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych".

W latach 1991-2002 funkcję inspektora z regionu Europy Środkowo-Wschodniej pełnił Andrzej Abraszewski.

MSZ poinformowało też, że w kampanię zaangażowały się Stałe Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku i Genewie, polskie ambasady i konsulaty na całym świecie, a także delegatury i przedstawicielstwa Unii Europejskiej.

JIU odpowiada za prowadzenie inspekcji, ewaluacji i dochodzeń służących poprawie efektywności działania, zarządzania oraz koordynacji między organizacjami Narodów Zjednoczonych.

Według MSZ jej członkowie "posiadają znaczną niezależność w określaniu obszarów prowadzonych analiz i kontroli, co stwarza realną możliwość wpływania na sposób funkcjonowania całego systemu ONZ".



