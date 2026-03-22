Wyższa trzynastka w 2026 roku

Trzynasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. To kwota minimalnego świadczenie po waloryzacji marcowej na poziomie 5,3 proc. Wypłaty zostaną zrealizowane w kwietniu, ale część seniorów otrzyma pieniądze wcześniej. ZUS przyspieszy przelewy przypadające na dni świąteczne, tak aby trafiły na konta jeszcze przed Wielkanocą.

Różnice między emerytami pojawiają się dopiero w kwotach "na rękę". Osoby z niższymi emeryturami (poniżej 2500 zł brutto) otrzymają ok. 1638 zł netto, natomiast ci z wyższymi świadczeniami zobaczą na koncie ok. 1443 zł netto. Różnicę stanowi potrącana zaliczka na PIT.

Jak zwiększyć trzynastkę?

Wielu seniorów nie wie o tym, że może podwyższyć realną kwotę trzynastki wypłacanej "na rękę". Mają oni możliwość uniknięcia pobrania zaliczki na podatek dochodowy od tego świadczenia.

Wystarczy złożyć w ZUS formularz EPD‑21. We wniosku emeryt lub rencista oświadcza, że jego roczne dochody nie przekroczą 30 tys. zł, a więc mieszczą się w kwocie wolnej od podatku.

Dla osób spełniających ten warunek oznacza to, że ZUS nie pobierze podatku od trzynastej emerytury. Różnica między świadczeniem z podatkiem a świadczeniem bez podatku to około 200 zł.

Gdzie i jak złożyć formularz EPD‑21

Formularz PPD-21 można pobrać ze strony zus.pl. Jest on dostępny w formie do wypełnienia i wydrukowania, co wymaga następnie podpisania i wysłania pocztą lub osobistego złożenia w placówce ZUS.

Druki te dostępne są również fizycznie w każdej placówce. Wniosek można złożyć również elektronicznie, przez platformę eZUS.

Złożenie EPD‑21 pozwala uniknąć sytuacji, w której emeryt czeka na zwrot nadpłaty podatku dopiero po złożeniu rocznego PIT‑u. Dzięki temu dodatkowe pieniądze trafiają do seniora od razu przy wypłacie trzynastki. Raz złożony wniosek działa również przez kolejne lata. W każdej chwili można go również odwołać.

Trzynastki 2026. Kiedy pieniądze trafią na konta?

ZUS wypłaci trzynastki automatycznie, razem z kwietniową emeryturą lub rentą, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Terminy wypłat przypadają 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca.

Z powodu świątecznego kalendarza część świadczeń ma trafić do seniorów jeszcze przed Wielkanocą. Święta wypadają 5 i 6 kwietnia, zatem seniorzy, którzy odbierają świadczenia 6. dnia miesiąca mogą liczyć na wcześniejsze wypłaty. Podobnie jest ze świadczeniami wypłacanymi 25 kwietnia, które spłyną dzień wcześniej. Wynika to z tego, że termin zwyczajowej wypłaty wypada w sobotę.

Źródło: zus.pl

