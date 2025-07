Legitymacja emeryta-rencisty to uniwersalny dokument, który uprawnia do wielu zniżek. Do najważniejszych z nich należą zniżki na komunikację miejską oraz bilety kolejowe. Posiadacze legitymacji nie muszą przejmować się też abonamentem radiowo-telewizyjnym, ponieważ zwolnieni są z tej opłaty.

Legitymacja to również możliwość skorzystania z ulg w ośrodkach uzdrowiskowych i rehabilitacyjnych. Jej posiadacze mogą liczyć na niższe ceny za nocleg, wyżywienie, czy usługi. Dokument zachęca także do aktywności i rozwijania swoich zainteresowań, ponieważ uprawnia do zniżek w instytucjach kultury, takich jak kina, muzea i teatry.

Nie tylko komunikacja. Co daje legitymacja emeryta-rencisty?

Dokument potwierdza również prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ oraz prawo do zakupu leków w niższych cenach. Skorzystanie z ulgi na leki możliwe jest przy rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Posiadacze legitymacji mogą również liczyć na tańszy zakup ubezpieczenia.

Co więcej, wiele sklepów oferuje zniżki z legitymacją emeryta-rencisty. Pełną listę placówek, które ją honorują, znajdziemy w internecie, a także na stronach internetowych poszczególnych miejsc. Zniżki i ulgi mogą wynosić od 10 do 50 proc. w zależności od regulaminu danej placówki.

Kto może wyrobić legitymację emeryta-rencisty?

Legitymację emeryta-rencisty można uzyskać w trzech sytuacjach. Przysługuje ona:

osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i uzyskały prawo do emerytury,

osobom, które otrzymują rentę z powodu niezdolności do pracy,

nauczycielom, którzy nabyli prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Jest to cenny dokument, który wspiera aktywność seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, jednocześnie pozwalając im na oszczędności.

Jak wyrobić legitymację emeryta-rencisty?

Aby uzyskać dokument należy wypełnić wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty - można znaleźć go na stronie internetowej ZUS-u, a także w placówkach stacjonarnych. Należy załączyć do niego niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, decyzja dotyczącą przyznania emerytury lub renty, a także dodatkowe dokumenty poświadczające prawo do danego świadczenia.

Wniosek o legitymację emeryta-rencisty można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS-u. Możliwe jest również przesłanie wniosku pocztą. Czas oczekiwania na wydanie legitymacji może się różnić, przez co warto uzbroić się w cierpliwość.

Od 2023 legitymację można otrzymać w formie tradycyjnej, czyli plastikowej, a także elektronicznej poprzez aplikację mObywatel.

Źródło: zus.pl, pomocdlaseniora.pl

"Wydarzenia". Przekroczone stany wód. Służby w gotowości Polsat News Polsat News