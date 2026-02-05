Jeden blok uzyskał nieznaczną przewagę. Nowy sondaż poparcia dla partii

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Koalicja Obywatelska jest liderem nowego sondażu z poparciem na poziomie 32 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość ze stratą blisko 10 pkt. proc., a trzecie zajęła Konfederacja z wynikiem 11,2 proc. Po przeliczeniu uzyskanych wyników na mandaty w Sejmie widzimy, że możliwy jest pat. O powołaniu nowego rządu mogą zadecydować pojedynczy posłowie.

Trzech mężczyzn w garniturach i płaszczu znajduje się na pierwszym planie wnętrza sali sejmowej z widocznymi flagami Polski i Unii Europejskiej w tle.
Koalicja Obywatelska liderem w sondażu. Pokazano potencjalny podział mandatów po wyborachANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/Pawel Wodzynski/Adam Burakowski/Wojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska zdobywa najwyższe poparcie w najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.
  • Przeliczenie wyników na mandaty wskazuje na brak stabilnej większości w Sejmie dla żadnej z koalicji.
  • Sondaż wykazał, że chęć udziału w wyborach deklaruje 58,5 proc. respondentów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w najbliższą niedzielę, do urn poszłaby większość uprawnionych do głosowania - wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Chęć udziału w wyborach deklaruje łącznie 58,5 proc. respondentów, z czego 42,1 proc. odpowiada "zdecydowanie tak", a 16,4 proc. "raczej tak".

Jednocześnie blisko 40 proc. ankietowanych zapowiada, że nie weźmie udziału w głosowaniu.

Polacy wskazali, na kogo oddadzą głos w wyborach. Nowy sondaż

Wśród osób deklarujących udział w wyborach wyraźnym liderem pozostaje Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska może liczyć na 32,3 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 23,5 proc.

Podium zamyka Konfederacja, na którą głos oddałoby 11,2 proc. badanych. Kolejne miejsca przypadły: Konfederacji Korony Polskiej (7,7 proc. wskazań) oraz Nowej Lewicy (6,6 proc. poparcia).

Zobacz również:

Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski w czołówce rankingu zaufania
Polska

Lider z jedynym takim wynikiem. Jest najnowszy sondaż zaufania

Marta Stępień
Marta Stępień

    Problem z utworzeniem stabilnej większości. Jak rozłożyłyby się mandaty w Sejmie?

    Poniżej progu wyborczego uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,9 proc. wskazań. Partia Razem może liczyć na 3,7 proc. głosów, a Polska 2050 na 2,1 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 8 proc. respondentów.

    Przeliczenie wyników sondażu na mandaty sejmowe pokazuje problem z utworzeniem stabilnej większości.

    Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica zdobyłyby łącznie 227 mandatów, a więc o cztery mniej niż wynosi bezwzględna większość w Sejmie niezbędna do powołania rządu.

    Z kolei PiS w koalicji z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej mogą liczyć łącznie na 232 mandaty. Jeden mandat przypadłby przedstawicielowi mniejszości niemieckiej.

    Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 30.01-1.02 2026 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

    Zobacz również:

    Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
    Polska

    Polacy oceniają sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Nowy sondaż

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    Kwiatkowski w ''Graffiti'' o prezydencie Nawrockim: Nigdy nie wykorzystywano RBN-u do bieżącej walki politycznejPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze