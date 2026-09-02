W skrócie Wojciech Olszański został skazany na półtora roku ograniczenia wolności za publiczne nawoływanie do nienawiści i będzie wykonywał nieodpłatne, kontrolowane prace społeczne.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku złagodził wcześniej orzeczoną karę dwóch lat ograniczenia wolności do półtora roku, a skarb państwa pokryje koszty postępowania sądowego.

Wojciech Olszański, znany jako Jaszczur, był wielokrotnie karany za podobne czyny.

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Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał Wojciecha Olszańskiego za winnego publicznego nawoływanie do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej. Do złamania prawa doszło w sierpniu 2022 r. w Grudziądzu.

Sąd orzekł, że Wojciech Olszański, znany także jako Aleksander Jabłonowski oraz pod pseudonimem Jaszczur, "publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej z powodu ich przynależności narodowej, przypisując im negatywne cechy, wrogie i podstępne intencje oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej obywateli polskich, przedstawiając te osoby jako wrogów Polski zasługujących na śmierć".

Wojciech Olszański ps. Jaszczur ponownie skazany

W maju zeszłego roku Sąd Okręgowy w Toruniu wymierzył karę dwóch lat ograniczenia wolności. Środowym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Gdańsku złagodził karę do półtora roku.

Olszański przez 20 godzin miesięcznie będzie wykonywał nieodpłatną i kontrolowaną pracę na cele społeczne. Po ogłoszeniu wyroku winny oznajmił dziennikarzom, że zamierza podporządkować się otrzymanemu wyrokowi.

Gdański sąd apelacyjny zwolnił ponadto patostreamera z obowiązku uiszczenia opłat sądowych. Za rozprawy w obu instancjach zapłaci skarb państwa.

Kolejny wyrok Jaszczura. Sąd apelacyjny złagodził karę

Wojciech Olszański jest centralną postacią ruchu Rodacy Kamraci sympatyzującego z reżimem rosyjskim i białoruskim. Jaszczur wielokrotnie wypowiadał się wrogo wobec administracji ukraińskiej po upadku rządu Janukowycza, a w jego wypowiedziach notorycznie przewijają się ataki antysemickie.

11 listopada 2021 r. Olszański uczestniczył w antysemickim wiecu w Kaliszu, gdzie doszło do manifestacyjnego spalenia kopii statutu kaliskiego, który w XIII w. uregulował prawa Żydów na ziemiach polskich. Lider Kamratów został za udział w antysemickim wiecu skazany na rok ograniczenia wolności.

Olszański wielokrotnie skazywany był na kary ograniczenia, ale też pozbawienia wolności. 30 kwietnia br. Olszański zaczął odbywać karę trzech miesięcy więzienia za groźby pod adresem Konrada Dulkowskiego z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Wcześniej, od listopada 2022 r., Jaszczur odbywał półroczną karę pozbawienia wolności w związku nawoływaniem do zabicia Billa Gatesa.



