W skrócie Parlament Europejski zaakceptował poprawkę dotyczącą braku zgody na gloryfikowanie banderyzmu, co komentowane było przez polityków różnych ugrupowań.

Niektórzy politycy, m.in. z PiS, wyrażali niezadowolenie z rezolucji, wskazując, że nie została w niej jasno nazwana odpowiedzialność ukraińskich nacjonalistów za Rzeź Wołyńską.

Rezolucja PE wyraża ubolewanie z powodu wywołanej przez Zełenskiego eskalacji i wskazuje, że decyzja ta może szkodzić stosunkom między Polską a Ukrainą.

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"Rezolucja Parlamentu Europejskiego zgodna z utrwalonym polskim stanowiskiem i przestrogą przed gloryfikowaniem UPA przez władze Ukrainy" - napisał w mediach społecznościowych senator Trzeciej Drogi Kazimierz Ujazdowski.

Jak wskazał, zarówno Wołodymyr Zełenski jak i inni ukraińscy politycy "sami poczują skutki promocji UPA dla wizerunku państwa". "Więcej zimnej krwi, mniej emocji" - podsumował polityk.

Echa rezolucji PE ws. decyzji Zełenskiego. "Wysyła jasny sygnał Ukrainie"

Z dużą dozą optymizmu do decyzji PE podchodzi również europoseł KO Borys Budka. "Parlament Europejski przyjmuje naszą poprawkę i tym samym wysyła jasny sygnał Ukrainie - nie ma zgody na gloryfikowanie banderyzmu i zakłamywanie historii" - ogłosił w serwisie X.

"Unia Europejska to wspólnota wartości, które musicie respektować" - wskazał.

Adam Bielan z PiS ocenił z kolei, że przyjęta rezolucja jest "dalece nieidealna". - Nasze poprawki zostały odrzucone. Stało się to, przed czym ostrzegaliśmy: podział wśród Polaków w Parlamencie Europejskim ze względu na gierki polityczne, głównie KO, sprawił, że w rezolucji brakuje nazwania ludobójstwa na Wołyniu po imieniu - podkreślił.

"Zakłamywanie historii kosztem ofiar". Głosy krytyki po decyzji PE

Niezadowolenia z obrotu spraw w PE nie kryje też Jacek Ozdoba. Jak stwierdził, "środowiska Tuska i Czarzastego zablokowały nazywanie przez Parlament Europejski banderowców bandytami i ludobójcami".

"Zablokowały też jasną kwalifikację odpowiedzialnych za Rzeź Wołyńską. To nie jest przypadek. To świadome zakłamywanie historii kosztem pamięci ofiar. Czy mam wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy odrzucili moją poprawkę? Czas na twarde stanowisko" - zapowiadał Ozdoba.

Europoseł PiS Michał Dworczyk powiedział z kolei, że jego partii zależało na tym, by w rezolucji wybrzmiała prawda historyczna. - Chcieliśmy, żeby jasno zostało powiedziane, że około 100 tys. niewinnych ludzi, przede wszystkim kobiet, dzieci polskich zostało zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu - zaznaczył.

Zdaniem Dworczyka, rezolucja PE ma jednak też dobrą stronę. - Chyba po raz pierwszy w historii na forum Parlamentu Europejskiego dyskutowano tak dużo o zbrodniach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności. Ta dyskusja, która rozpoczęła się w ostatnich dniach (...) prędzej czy później (...) doprowadzi do tego, że Ukraina będzie musiała odciąć się od haniebnej historii nacjonalistów ukraińskich - podsumował Dworczyk.

Rezolucja PE po decyzji Zełenskiego. "Szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim"

Rezolucja dotycząca procesu akcesyjnego Ukrainy została przyjęta w środę przez Parlament Europejski głosami 460 europosłów, przy sprzeciwie 136 i 59 głosach wstrzymujących się.

W uchwale PE z ubolewaniem odniósł się do wywołanej przez Zełenskiego eskalacji, a także do faktu, że "zwłaszcza w świetle niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją zaniedbano fakt, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA i ich rodzin".

PE zwrócił też uwagę, że decyzja Zełenskiego "szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów w dwustronnych stosunkach historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi".

Europarlament wezwał do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania.





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