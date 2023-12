Szymon Hołownia zawalczy o Pałac Prezydencki? "Mówię o tym chyba najbardziej uczciwie"

Przypomnijmy, że do starcia Trzaskowski vs. Hołownia doszło już w 2020 roku . Wtedy do drugiej tury przeszedł wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej (5 917 340 głosów), z kolei szef Polski 2050 zajął najniższe miejsce na podium (2 693 397 głosów). Druga tura należała jednak do urzędującego Prezydenta RP wspieranego przez PiS Andrzeja Dudy (10 440 648 głosów) .