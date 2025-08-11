Jarosław Kaczyński z karą od sejmowej komisji. Wraca awantura z Giertychem

Jarosław Kaczyński został ukarany upomnieniem przez Komisję Etyki Poselskiej - informują media. Razem z nim ukaranych zostało także czterech innych polityków PiS. Chodzi o zajście z początku kwietnia, kiedy między politykami ugrupowania a posłem KO Romanem Giertychem doszło do awantury w Sejmie.

Jarosław Kaczyński z karą od sejmowej komisji. W tle awantura z Giertychem
Jak ustaliła "Rzeczpospolita", prezes PiS Jarosław Kaczyński wraz z czterema innymi politykami ugrupowania został ukarany po głośnym incydencie, który na początku kwietnia wydarzył się w Sejmie.

Wówczas doszło do sprzeczki między posłem KO Romanem Giertychem i Jarosławem Kaczyńskim. Po chwili prawnika otoczyła grupka posłów PiS i zaczęła skandować hasło: "morderca". Incydent związany był ze śmiercią urzędniczki Barbary Skrzypek.

Komisja Etyki Poselskiej zdecydowała. Politycy PiS ukarani po awanturze w Sejmie

Według informacji dziennika Komisja Etyki Poselskiej przyznała naganę Iwonie Arent oraz upomnienie Przemysławowi Czarnkowi, Antoniemu Macierewiczowi, Annie Krupce oraz Jarosławowi Kaczyńskiemu.

    Uchwały w tej sprawie komisja podjęła 23 lipca, ale ze względu na umożliwienie politykom złożenia ewentualnego odwołania, nie informowała o nich wcześniej. Wnioskodawcą w tej sprawie był Roman Giertych.

    Dziennik wskazał również, że w związku z najnowszą karą Jarosław Kaczyński umocnił pozycję lidera w zestawieniu najczęściej karanych posłów w tej kadencji Sejmu przez Komisję Etyki Poselskiej. Na ten moment prezes PiS ubierał pięć kar.

    Drugi miejsce z kolei przysługuje Bronisławowi Foltynowi z Konfederacji oraz Dariuszowi Mateckiemu z PiS, którzy mają na swoim koncie po trzy kary.

    Awantura Kaczyńskiego z Giertychem. Posłowie PiS z niższym uposażeniem

    Głos kilka dni po sejmowej awanturze zabrał marszałek Piotr Zgorzelski. Jak wówczas mówił, "doszło do rzeczy niespotykanych dotąd w historii polskiego parlamentaryzmu, bowiem grupa posłów skierowała najcięższe oskarżenia wobec drugiego człowieka, wobec posła, nazywając go 'mordercą'". 

    Następnie zaznaczył, że "takie słowa nigdy nie powinny paść i wobec tego zachowania muszą być odpowiednie konsekwencje i kary".

      W związku z tym Prezydium Sejmu zastosowało najwyższy wymiar kary wobec posłów Jarosława Kaczyńskiego i Iwony Arent, którzy "sprowokowali zajście". Politycy przez trzy miesiące otrzymywali połowę uposażenia.

      Ponadto na 49 posłów PiS, których Straż Marszałkowska i służby Sejmu zidentyfikowały jako krzyczących "morderca", nałożono surową karę w wymiarze połowy uposażenia przez dwa miesiące.

