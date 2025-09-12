W skrócie Jarosław Kaczyński zaapelował do wyborców o wsparcie finansowe partii, podkreślając znaczenie nawet niewielkich wpłat.

Lider PiS ocenił słowa Donalda Trumpa o rosyjskich dronach i "pomyłce" jako błędne. Podkreślił, że jest innego zdania.

Kaczyński wykluczył na razie możliwość koalicji PiS z Konfederacją oraz Sławomirem Mentzenem ze względu na sprzeczne idee.

- Dzisiaj trzeba także wygrać kolejne wybory, niesłychanie ważne, wybory parlamentarne. Stąd ten apel. Wielkie podziękowanie dla tych, którzy nam wiele dali. Niektórzy z nich dają w dalszym ciągu, ale to są już sumy niewystarczające. Prośba o to, by do tej praktyki z poprzednich miesięcy, roku, powrócić. Bardzo serdeczna prośba, to jest sprawa przyszłości naszego kraju - mówił Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej.

Prezes PiS wskazał, że w przeszłości partia najczęściej otrzymywała przekazy "kilkusetzłotowe". - Nas interesują także te mniejsze. Nie każdy jest w stanie dać kilkaset złotych. Dużo więcej jest takich osób, które mogą kilkadziesiąt złotych czy nawet mniej - wskazał lider partii.

Kaczyński dodał, że bardzo ważną sprawą jest obrona narodowa. - Oczywiście jest przedsięwzięciem tak drogim, że ze składek jej się utrzymywać nie da. Natomiast potrzebna jest formacja polityczna, która potrafi zdobywać pieniądze, która nie daje okradać Skarbu Państwa, bo wtedy są także i pieniądze na zbrojenia - ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Drony nad Polską. Trump mówił o "pomyłce". Kaczyński: Uważam inaczej

Podczas konferencji Kaczyński został zapytany o wypowiedź Donalda Trumpa. - Wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski mogło być pomyłką - powiedział prezydent USA, kiedy w czwartek krótko rozmawiał z dziennikarzami przed wejściem na pokład śmigłowca Marine One.

- Uważam oczywiście inaczej. W moim przekonaniu w żadnym wypadku nie była to pomyłka. Nie mam prawa mówić o tym, co działo się wczoraj na tajnej części posiedzenia RBN. Mogę powiedzieć ogólnie, że ta sprawa też była omawiana - wskazał szef PiS.

- To jest po prostu wprowadzanie w błąd. Ale jeżeli chodzi o komentowanie tej wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, to chciałbym na tym skończyć - dodał.

Jarosław Kaczyński: Z takim Mentzenem koalicji być nie może

Kaczyński był też pytany o wypowiedzi Sławomira Mentzena i ewentualną koalicję z Konfederacją w 2027 roku. - Jeżeli nie nastąpiłby cud w postaci całkowitej zmiany poglądów, to ja takiej możliwości nie widzę - odparł prezes PiS.

- Jak my - partia, która stworzyła w Polsce mechanizm realnej solidarności społecznej (...), ma współdziałać z partią, która przedstawia sobą ideę darwinizmu społecznego, które są fatalne pod każdym względem. Są całkowicie anachroniczne - mówił dalej.

- Z takim Sławomirem Mentzenem to żadnej koalicji być nie może. W koalicji musi być jakiś element wspólnych poglądów - ocenił Jarosław Kaczyński.

