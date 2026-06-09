W skrócie Jarosław Kaczyński został wezwany do prokuratury, by złożyć zeznania w charakterze świadka w sprawie dotyczącej "dwóch wież".

Śledztwo dotyczy spółki Srebrna, Geralda Birgfellnera oraz niedoszłej inwestycji w Warszawie.

W tej sprawie przesłuchiwana była też Barbara Skrzypek, która wkrótce po przesłuchaniu zmarła, a prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące jej śmierci.

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Na środę Prokuratura Okręgowa w Warszawie wezwała prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do złożenia zeznań w sprawie "dwóch wież".

Jarosław Kaczyński ma stawić się w prokuraturze na przesłuchanie

- Polityk ma zostać przesłuchany w charakterze świadka - potwierdził Interii prok. Piotr Antoni Skiba.

Poprzedni termin przesłuchania Kaczyńskiego wyznaczono na 20 maja, nie doszło ono jednak do skutku. Jak wówczas informowano, prokuratura otrzymała od pełnomocnika pokrzywdzonego zwolnienie lekarskie oraz wniosek o wyznaczenie nowej daty przesłuchania.

Jako pierwszy informację o przesłuchaniu przekazał TVN24.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące sprawy tzw. dwóch wież i doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 1,3 mln euro poprzez wprowadzenie go w błąd. W śledztwie chodzi o wiązaną z PiS spółkę Srebrna i niedoszłą inwestycję - wybudowanie dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie.

Pełnomocnicy Birgfellnera w styczniu 2019 roku złożyli zawiadomienie do prokuratury o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego". Zarzucili prezesowi PiS "dokonanie oszustwa wielkich rozmiarów".

Przesłuchanie Barbary Skrzypek. W tle sprawa tzw. dwóch wież

W tej sprawie 12 marca w charakterze świadka przesłuchiwana była Barbara Skrzypek - współpracowniczka Kaczyńskiego. Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek. 15 marca Skrzypek zmarła. Politycy PiS wiązali jej śmierć z przesłuchaniem i stresem, który mu towarzyszył, a także z niedopuszczeniem do udziału w przesłuchaniu jej pełnomocnika.

W ostatnim czasie Sąd Rejonowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Skrzypek, na które wcześniej osoby najbliższe dla zmarłej złożyły zażalenie.

W grudniu 2025 roku Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała, że śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek zostało umorzone. Ustalono, że nie doszło do działań osób trzecich, zgon nastąpił w wyniku zawału, a stres związany z przesłuchaniem nie miał wpływu na jej śmierć.





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