W skrócie Jarosław Kaczyński przebywa w warszawskim szpitalu z powodu infekcji.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że hospitalizacja potrwa kilka dni i nie zagraża życiu prezesa.

Według doniesień Mariusz Błaszczak ma zastąpić Kaczyńskiego podczas spotkań partyjnych.

Jarosław Kaczyński ma przechodzić badania w jednym z warszawskich szpitali - ujawnił w rozmowie z "Faktem" rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Według jego informacji stan prezesa PiS nie zagraża jego życiu.

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Spędzi tam kilka dni

Według źródeł Polsat News Kaczyński ma przechodzić rutynowe badania. Bochenek przekazał z kolei, że hospitalizacja polityka potrwa kilka dni.

Politycy formacji potwierdzili dziennikowi, że Kaczyński był już przeziębiony podczas spotkań z wyborcami w województwie świętokrzyskim, ale jeszcze w poniedziałek był w pracy.

W niedzielę prezes PiS przebywał w Skarżysku-Kamiennej i Jędrzejowie, wcześniej w sobotę w Starym Lubotyniu w województwie mazowieckim polityk brał udział w konferencji na temat polskiego rolnictwa.

Jarosław Kaczyński przeziębiony? Przebywa w szpitalu

- Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno - powiedział jeden z informatorów gazety. Bochenek dodał w rozmowie z Wirtualną Polską, że Kaczyński przebywa w szpitalu na obserwacji w związku z sezonową infekcją.

Jako pierwsze o pobycie Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu informowało Radio Wnet. Według rozgłośni z powodu nieobecności polityka prezydium i komitet wykonawczy PiS prowadzić będzie wiceszef ugrupowania Mariusz Błaszczak.

