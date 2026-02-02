W skrócie Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu z powodu infekcji i podejrzenia zapalenia płuc.

Stan prezesa PiS nie pogarsza się, pozostaje pod opieką lekarzy i nadal pracuje zdalnie.

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Kaczyńskim i życzył mu powrotu do zdrowia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala na początku ubiegłego tygodnia. Informację potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek, który poinformował, że lider największej partii opozycyjnej zmaga się z infekcją.

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. "Problem infekcyjny"

Polsat News ustalił, że życiu polityka nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Pan premier Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją... Taki mamy w Polsce chorobowy czas. Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem" - napisał Bochenek na platformie X.

Dziennikarka Polsat News Dorota Gawryluk przekazała w sobotnim programie "Kalejdoskop Wydarzeń, że Kaczyński miał "problem infekcyjny" i trafił do szpitala z dużą gorączką.

Z przekazywanych przez nią informacji wynikało, że prezes PiS pozostanie pod opieką lekarzy co najmniej do piątku (6 lutego - red.).

Nowe informacje o stanie zdrowia Jarosław Kaczyńskiego

W poniedziałek dziennik "Fakt" przekazał nowe informacje o stanie zdrowia polityka. Dziennikarze potwierdzili, że prezes PiS może pozostać w szpitalu do końca tygodnia.

- W pierwszym dniu prezes trafił z gorączką do szpitala, którą udało się szybko zbić. Było podejrzenie zapalenia płuc - poinformowała osoba z otoczenia polityka.

Jak dodał informator, prezes PiS normalnie pracuje i odbiera telefony. - Rozmawiałem z nim dwa dni temu. Jego stan się nie pogarsza - zapewnił.

Wszystko wskazuje na to, że przedłużająca się hospitalizacja prezesa PiS uniemożliwi mu udział w konferencji programowej na temat edukacji. Na plakacie promującym wydarzenie, które odbędzie się w w sobotę 7 lutego w Zamościu, nie ma nazwiska Kaczyńskiego.

- Prezes Kaczyński nie musi być na każdej takiej konferencji programowej. Nie ma powodu do niepokoju, w pewnym wieku infekcje częściej się zdarzają - powiedział "Faktowi" jeden z polityków PiS.

Prezes PiS w szpitalu. Nawrocki dzwonił do Kaczyńskiego

O zdrowie Kaczyńskiego martwią się nie tylko członkowie jego partii, ale również prezydent Karol Nawrocki, który miał zadzwonić do lidera PiS.

Podczas rozmowy prezydent miał zapytać Kaczyńskiego o jego samopoczucie oraz życzył prezesowi PiS szybkiego powrotu do zdrowia - podała Wirtualna Polska.

Z ustaleń portalu wynika, że po wyjściu ze szpitala dojdzie do spotkania Kaczyńskiego z Nawrockim.

Unijne pieniądze z programu SAFE na zbrojenia. Tomczyk w ''Gościu Wydarzeń'": Około 80 proc. trafi do polskiego przemysłu obronnego Polsat News Polsat News