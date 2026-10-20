W skrócie Sejmowa komisja etyki ukarała Jarosława Kaczyńskiego za określenie policjantów mianem "bojówek rządzącej partii" podczas miesięcznicy smoleńskiej w lipcu 2026 roku.

Politycy PiS, w tym Kaczyński, nie zostali wtedy dopuszczeni przez policję do pomnika Lecha Kaczyńskiego i złożyli wieńce w pewnej odległości od niego.

Minister spraw wewnętrznych i administracji oraz posłanka KO potępili słowa Kaczyńskiego, a komisja etyki zastosowała wobec niego sankcję przewidzianą regulaminem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

10 lipca rano Jarosław Kaczyński wraz z grupą polityków PiS oraz szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim udał się na Plac Piłsudskiego w Warszawie, żeby - jak co miesiąc - złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

Na miejscu obecni byli już protestujący, a porządku pilnowała policja. Politycy PiS nie zostali dopuszczeni przez funkcjonariuszy do pomnika Lecha Kaczyńskiego, w związku z czym złożyli wieńce w pewnej odległości od niego.

Jarosław Kaczyński ukarany przez komisję etyki. Chodzi o słowa z miesięcznicy smoleńskiej

- Oni są osłaniani, a tutaj miesiąc w miesiąc jesteśmy obrażani, atakowani, łącznie z pogróżkami zabójstwa. Tego nie traktuję oczywiście poważnie, tylko że chodzi o to, że policja ma obowiązek w takiej sytuacji interweniować, a nie interweniuje - mówił lider PiS.

- Mamy do czynienia w istocie w tej chwili z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją i z tego będą musiały być wyciągnięte wnioski - przekonywał Kaczyński, zmierzając przed pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

Jak stwierdził później, "trzeba będzie wszystko budować od początku". - Trzeba będzie powołać jakąś gwardię obywatelską, która będzie bardzo zdecydowana, tak że ci z policji, którzy pozostaną w niej, będą wiedzieli, że muszą wykonywać swoje obowiązki - dodał.

"Skandaliczne" słowa Jarosława Kaczyńskiego. Reaguje Sejm

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński we wpisie na X określił wówczas zachowanie prezesa PiS wobec policji jako "skandaliczne".

"To hańba, że były wicepremier ds. bezpieczeństwa atakuje funkcjonariuszy i polski mundur. Policja dba o porządek publiczny i bezpieczeństwo każdego obywatela. Czasy polityków ponad prawem Panie Kaczyński minęły" - napisał szef MSWiA, zwracając się do prezesa PiS.

Posłanka KO Maria Janyska poinformowała wówczas, że po rozmowie z szefem MSWiA zdecydowała jako przewodnicząca sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, że zwróci się do prezydium swej komisji o skierowanie do Komisji Etyki Poselskeij wniosku o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego.

Zgodnie z regulaminem komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary.



