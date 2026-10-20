Jarosław Kaczyński ukarany. Komisja reaguje po słowach z miesięcznicy

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Jarosław Kaczyński został ukarany naganą przez sejmową komisję etyki - poinformowała jej członkini Ewa Schädler z Polski 2050. Chodzi o słowa prezesa PiS, które padły podczas miesięcznicy smoleńskiej w lipcu. Kaczyński określił wtedy policję mianem "bojówek rządzącej partii".

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Jarosław Kaczyński.
Jarosław Kaczyński ukarany przez komisję. Chodzi o słowa z miesięcznicyMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Sejmowa komisja etyki ukarała Jarosława Kaczyńskiego za określenie policjantów mianem "bojówek rządzącej partii" podczas miesięcznicy smoleńskiej w lipcu 2026 roku.
  • Politycy PiS, w tym Kaczyński, nie zostali wtedy dopuszczeni przez policję do pomnika Lecha Kaczyńskiego i złożyli wieńce w pewnej odległości od niego.
  • Minister spraw wewnętrznych i administracji oraz posłanka KO potępili słowa Kaczyńskiego, a komisja etyki zastosowała wobec niego sankcję przewidzianą regulaminem.
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10 lipca rano Jarosław Kaczyński wraz z grupą polityków PiS oraz szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim udał się na Plac Piłsudskiego w Warszawie, żeby - jak co miesiąc - złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

Na miejscu obecni byli już protestujący, a porządku pilnowała policja. Politycy PiS nie zostali dopuszczeni przez funkcjonariuszy do pomnika Lecha Kaczyńskiego, w związku z czym złożyli wieńce w pewnej odległości od niego.

Jarosław Kaczyński ukarany przez komisję etyki. Chodzi o słowa z miesięcznicy smoleńskiej

- Oni są osłaniani, a tutaj miesiąc w miesiąc jesteśmy obrażani, atakowani, łącznie z pogróżkami zabójstwa. Tego nie traktuję oczywiście poważnie, tylko że chodzi o to, że policja ma obowiązek w takiej sytuacji interweniować, a nie interweniuje - mówił lider PiS.

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- Mamy do czynienia w istocie w tej chwili z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją i z tego będą musiały być wyciągnięte wnioski - przekonywał Kaczyński, zmierzając przed pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

Jak stwierdził później, "trzeba będzie wszystko budować od początku". - Trzeba będzie powołać jakąś gwardię obywatelską, która będzie bardzo zdecydowana, tak że ci z policji, którzy pozostaną w niej, będą wiedzieli, że muszą wykonywać swoje obowiązki - dodał.

"Skandaliczne" słowa Jarosława Kaczyńskiego. Reaguje Sejm

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński we wpisie na X określił wówczas zachowanie prezesa PiS wobec policji jako "skandaliczne".

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"To hańba, że były wicepremier ds. bezpieczeństwa atakuje funkcjonariuszy i polski mundur. Policja dba o porządek publiczny i bezpieczeństwo każdego obywatela. Czasy polityków ponad prawem Panie Kaczyński minęły" - napisał szef MSWiA, zwracając się do prezesa PiS.

Posłanka KO Maria Janyska poinformowała wówczas, że po rozmowie z szefem MSWiA zdecydowała jako przewodnicząca sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, że zwróci się do prezydium swej komisji o skierowanie do Komisji Etyki Poselskeij wniosku o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego.

Zgodnie z regulaminem komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary.

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