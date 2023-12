Co do istoty przemówienie Donalda Tuska oznacza kontynuację polityki wojny z opozycją i deptania wszystkich norm, ale zostało to zrobione w sposób zręczny, z różnego rodzaju przesłonami - stwierdził Jarosław Kaczyński, komentując expose nowego premiera. Zdaniem prezesa PiS przytoczenie treści manifestu Piotra Szczęsnego to "wyjątkowo obrzydliwe zachowanie" ze strony lidera PO. - To po prostu haniebne - ocenił szef Prawa i Sprawiedliwości.