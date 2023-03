W sobotę we Wrocławiu odbywa się Forum Klubów "Gazety Polskiej" Województwa Dolnośląskiego. Podczas wydarzenia odczytano list od prezesa PiS, który publikuje serwis niezależna.pl.

"Tak się jakoś składa, taka jest uroda naszego życia publicznego, że ciągle mamy czas szczególny. Prawie za każdym razem o tym mówię czy piszę, gdy zwracam się do wspólnot tworzących Kluby "Gazety Polskiej", gdy zwracam się do państwa, ale jak tu tego z drugiej strony nie czynić, skoro sytuacja tego wymaga" - napisał Kaczyński.

Jarosław Kaczyński reaguje na materiał o Janie Pawle II

Wskazał, że "tym razem stoimy w obliczu potężnej akcji dyfamacyjnej, skoordynowanej medialnej nagonki wymierzonej w postać najwybitniejszego Polaka w naszych dziejach, kapłana, który przyczynił się do upadku komunizmu i przez dekady kształtował polskie życie duchowe - św. Jana Pawła II".

Reklama

"Przez lata byliśmy świadkami różnego typu ataków na Kościół, ale to, z czym mamy teraz do czynienia jeszcze jakiś czas temu byłoby nie do pomyślenia. Nikt wówczas nie ośmieliłby się twierdzić bez bardzo mocnych dowodów, że kardynał Karol Wojtyła nie tylko wiedział o nadużyciach seksualnych, ale je na dodatek ukrywał. Dziś jest to już możliwe. Zapadają decyzje, by tak wielkiego kalibru oskarżeniami opartymi na insynuacjach i nieliczeniu się z oczywistymi faktami - co wykazali liczni znawcy przedmiotu, analizujący szkalujące św. Jana Pawła II materiały - wypełniać przestrzeń debaty publicznej" - ocenił prezes PiS. To nawiązanie do niedawnego materiału "Franciszkańska 3", w którym oskarżono Karola Wojtyłę o tuszowanie pedofilii w Kościele.

"Franciszkańska 3". Papież tuszował pedofilię?

"Ataki będą się nasilać". Kaczyński apeluje o pomoc

Dodał, że "nie dzieje się tak przez przypadek". "Ataki na papieża-Polaka, tak jak znaczące milczenie części mediów w sprawie zamordowania przez komunistyczne służby specjalne ks. Franciszka Blachnickiego, czy też wyroki sądowe uderzające w swobodę kultu religijnego, są fragmentem dużo większej całości, jaką stanowią działania szeroko pojętego obozu liberalno-lewicowego na rzecz wykucia nowego człowieka i nowego społeczeństwa" - wskazał.

Zdaniem Kaczyńskiego "nie ma co się łudzić: tego typu ataki będą się nasilać". "Musimy więc być na nie przygotowani pod każdym możliwym względem. Dziś dajemy im odpór, ale żebyśmy mogli czynić to równie skutecznie w przyszłości, musimy wygrać wybory. Niedawno rozpoczęliśmy kampanię "Przyszłość to Polska", czyli cykl spotkań z Polkami i Polakami, podczas których będziemy wspólnie pracować nad znalezieniem najlepszych rozwiązań dla naszej ojczyzny. Pragnę państwa prosić, byście jak najaktywniej włączali się w to przedsięwzięcie oraz w inne działania służące bronieniu Polski" - zaapelował prezes PiS.

"Chciałbym również z całego serca podziękować państwu za wasze wieloletnie wysiłki i starania na rzecz dobra wspólnego, za państwa ofiarną i wytrwałą pracę w dziele budowania Rzeczypospolitej naszych marzeń oraz za dawanie świadectwa wartościom konstytucyjnym dla naszego kręgu kulturowego oraz naszej narodowej tożsamości. Jestem państwu za to niewysłowienie wdzięczny. A że jutro mamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu - to pragnę życzyć państwu i państwa bliskim błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego" - napisał w liście Kaczyński.