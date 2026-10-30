Jarosław Kaczyński przesłuchany w prokuraturze. Wiadomo w jakiej sprawie

Karol Płatek

Karol Płatek

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- Nic specjalnego nie było - powiedział Jarosław Kaczyński po zakończeniu przesłuchania w Prokuraturze Krajowej. Prezes PiS zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Polityk ujawnił, o co pytali go śledczy, i pozytywnie ocenił przebieg przesłuchania.

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Jarosław Kaczyński jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia czworga sędziów TK do orzekania.
Jarosław Kaczyński w otoczeniu dziennikarzy i fotoreporterówJONATHAN NACKSTRAND / AFP / MAREK ANTONI IWAŃCZUK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP Photo by MAREK ANTONI IWAŃCZUK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

Zakończyło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w Prokuraturze Krajowej. Prezes PiS stawił się w piątek przed śledczymi w charakterze świadka w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Po opuszczeniu prokuratury polityk odpowiedział na pytania dziennikarzy. Jak przekazał, przesłuchanie dotyczyło przede wszystkim prawnej oceny sytuacji w Trybunale.

Jarosław Kaczyński po przesłuchaniu. "Nic specjalnego nie było"

- Nic specjalnego nie było. To były pytania w gruncie rzeczy o oceny prawne - powiedział Jarosław Kaczyński po zakończeniu przesłuchania.

Polityk wyjaśnił, że przedstawił swoje stanowisko dotyczące sytuacji prawnej wokół Trybunału, choć - jak zaznaczył - nie miał takiego obowiązku. Nie zgłaszał również zastrzeżeń do przebiegu spotkania ze śledczymi.

- Przesłuchanie było przeprowadzone w sposób prawidłowy, bardzo kulturalny, także nie mam żadnych pretensji - stwierdził prezes PiS.

Zapytany, czy pytania prokuratorów dotyczyły niedopuszczenia sędziów do orzekania, Kaczyński odpowiedział twierdząco. Podkreślił jednocześnie, że przedstawiona przez niego interpretacja prawna opiera się na stanowisku prawników posiadających tytuły profesorskie.

- Ja mam doktorat, a oni są profesorami. I to doktorat sprzed pół wieku - zauważył.

Dziennikarze chcieli również wiedzieć, czy przesłuchanie dotyczyło konkretnie wydarzeń z 14 października z udziałem Macieja Berka, czy całej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

- Kontekst tej całej sprawy - odpowiedział krótko Kaczyński.

Więcej informacji wkrótce... 

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