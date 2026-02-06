Jarosław Kaczyński opuścił szpital. Nowe informacje o jego zdrowiu

W skrócie Jarosław Kaczyński opuścił szpital i przebywa obecnie w domu zgodnie z zaleceniami lekarzy.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że Kaczyński koordynował działania partii nawet podczas pobytu w szpitalu.

Według doniesień medialnych po dojściu prezesa PiS do pełni zdrowia planowane jest jego spotkanie z Karolem Nawrockim.

Informację na temat opuszczenia szpitala przez Jarosława Kaczyńskiego Rafał Bochenek przekazał za pośrednictwem wpisu na platformie X.

Z komunikatu rzecznika PiS wynika, że prezes partii "zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozostanie jeszcze przez najbliższe dni w domu".

"Pomimo ostatnich dolegliwości nasz lider na bieżąco koordynował wszystkie działania Prawa i Sprawiedliwości, nie inaczej będzie i teraz. Pracujemy dla Polski" - podsumował Bochenek.

Na temat stanu zdrowia prezesa PiS wypowiadał się m.in. Przemysław Czarnek

Dodajmy, że doniesienia na temat ewentualnego piątkowego opuszczenia szpitala przez prezesa PiS pojawiły się na początku trwającego tygodnia. O spekulacje te pytany był m.in. Przemysław Czarnek, który nie zdecydował się jednak jednoznacznie odpowiedzieć.

- Ja nie jestem lekarzem, więc nie chciałbym teraz stawiać diagnoz, jakichś rokowań co do wyjścia ze szpitala - mówił na antenie radia RMF FM.

Były minister edukacji podkreślał jednak we wtorek, że leczenie Jarosława Kaczyńskiego "zbliża się ku szczęśliwemu końcowi".

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Winna okazała się infekcja

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala na początku ubiegłego tygodnia. Wówczas informację o hospitalizacji prezesa PiS również potwierdził Bochenek. Z ówczesnego komunikatu wynikało, że lider ugrupowania zmagał się z infekcją.

W poniedziałek dziennik "Fakt" przekazał natomiast, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc.

- W pierwszym dniu prezes trafił z gorączką do szpitala, którą udało się szybko zbić. Było podejrzenie zapalenia płuc - informowała osoba z bliskiego otoczenia polityka.

Informator przekazał także, że w szpitalu Jarosław Kaczyński normalnie pracował i odbierał telefony. - Rozmawiałem z nim dwa dni temu. Jego stan się nie pogarsza - zapewniał.

Jarosław Kaczyński ma się spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim

O zdrowie lidera PiS martwili się nie tylko politycy partii, ale także sam prezydent Karol Nawrocki, który miał zadzwonić do prezesa.

Wirtualna Polska informowała, że podczas rozmowy głowa państwa miała zapytać Kaczyńskiego o jego samopoczucie oraz życzyła mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Z ustaleń portalu wynikało ponadto, że po wyjściu ze szpitala Jarosława Kaczyńskiego planowane ma być jego spotkanie z prezydentem Nawrockim. Na ten moment jednak nie są znane dokładne szczegóły.

