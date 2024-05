Jarosław Kaczyński, odnosząc się do piątkowego przesłuchania przed komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych przekazał, że "nie ma żadnych zaskoczeń" . - To jest na zasadzie, która została przyjęta przez Platformę Obywatelską - jeżeli mamy władzę i kontrolujemy większość mediów, to możemy kłamać, odwracać rzeczywistość - mówił.

Prezes PiS o komisji ds. wyborów kopertowych. "Miałem do czynienia z dawką głupoty"

- Wczoraj miałem do czynienia z agresją, a jednocześnie z ogromną dawką zwykłej głupoty i zastanawiającym poziomem niektórych członków komisji ze strony PO i innych partii tworzących koalicję rządzącą - w tych słowach Jarosław Kaczyński odniósł się do swojego przesłuchania przez komisję ds. wyborów korespondencyjnych.

- Antoni Macierewicz rozwiązał to, co było długim ramieniem Rosji , czyli WSI i dzisiaj oni próbują się zemścić, a mają przy tym poparcie rządzących (...) Nie jestem zaskoczony tymi atakami . Jeśli usłyszę któregoś dnia, że jestem północnokoreańskim agentem, też się nie zdziwię. Teraz można mówić wszystko - mówił Kaczyński.

Tarcza Wschód. Kaczyński: My to inaczej liczyliśmy, wyżej

- Nie będę się wyśmiewał, jak to niektórzy czynią, z koncepcji zalewów czy bagien, bo to może być część elementem systemu obrony i my o takich rzeczach też myśleliśmy. Chodzi tylko o to, czy oni są w stanie zrobić coś poważnego za 10 mld, ja obawiam się, że nie. My to inaczej liczyliśmy, wyżej - mówił Jarosław Kaczyński.