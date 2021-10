- Omawialiśmy obecną sytuację na granicy, różne scenariusze, które mogą się zdarzyć, różne zagrożenia, które są widoczne i te, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Zajęliśmy się sprawą bardzo poważnie, tym co jest w istocie rodzajem wojny hybrydowej prowadzonej z naszym państwem i co za tym idzie z Unią Europejską - przyznał wicepremier ds. bezpieczeństwa.

- Nie wszyscy w Polsce chcą to przyjąć do wiadomości. Nie ma tu żadnego naporu ze strony uchodźców. Przyjeżdżają imigranci ekonomiczni, a w zasadzie są przywożeni. Akcja jest zorganizowana przez władze Białorusi, za przyzwoleniem Federacji Rosyjskiej - dodał Kaczyński.



Jak przyznał imigranci "są goszczeni w Mińsku, a następnie przewożeni samochodami, często należącymi do Straży Granicznej". Wicepremier ds. bezpieczeństwa tłumaczył, że zwykli obywatele nie mogliby dostać się do "szerokiej na około kilometr strefy przygranicznej". - Chce jeszcze raz podkreślić, że ta cała sytuacja nie ma nic wspólnego z sytuacją w Afganistanie - powiedział wicepremier.



"Cyniczna i brutalna akcja"

- Zdarza się, że funkcjonariusze Białoruscy osobiście uczestniczą w przecinaniu drutów, pomagają w nielegalnym przekraczaniu granicy - podkreślił Jarosław Kaczyński.



- Wszystko wskazuje na to, że ci ludzie są specjalnie doprowadzani do stanu osłabienia. Oni nie najlepiej znoszą te temperatury, są z innej strefy geograficznej. To są często ludzie, którzy przechodzą przez granicę w stanie znacznego wyczerpania, bywa, że są wśród nich dzieci. Wszystko jest cyniczną i brutalną akcją służb, które nie działają z własnej inicjatywy. To jest akcja kierowana przez Aleksandra Łukaszenkę, jak wynika z naszych danych, planowana już od dawna - przyznał.



Jak dodał jest to "odwet za wspomaganie opozycji Białoruskiej i próba wywarcia nacisku na Polskę i przede wszystkim Unię Europejską, żeby odstąpiła od sankcji".



Jarosław Kaczyński poinformował, że z czasem na granicy polsko-białoruskiej powstaną szczelne zapory.





Rekordowa doba

Jak poinformowała Straż Graniczna ostatniej doby doszło do 667 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymanych zostało siedmiu obywateli Turcji.



Stan wyjątkowy

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 30 września Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. W piątek (1 października) w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie prezydenta w tej sprawie.

Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 14 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. We wszystkich ośrodkach straży granicznej przebywa obecnie ponad 1,5 tys. nielegalnych migrantów.