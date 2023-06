Jarosław Kaczyński wrócił do rządu. Prezes PiS w środę otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację na urząd wicepremiera. Będzie jedyną osobą na tym stanowisku, ponieważ wcześniej dymisję otrzymali czterej dotychczasowi wicepremierzy.

Kaczyński pytany w TVP Info o to, dlaczego zdecydował się tuż przed wyborami na wejście do rządu, mówił o "wzięciu odpowiedzialności".

"Mogę dołożyć swoją cegiełkę do zwycięstwa"

- Niektórzy z moich kolegów z kierownictwa uważali, że to będzie dobre dla partii w tym okresie. Ja podzielam to zdanie, bo faktycznie trzeba wziąć odpowiedzialność - powiedział.

Prezes PiS podkreślił, ze nadchodzące wybory "są najważniejsze od 1989 roku". - Moja nieobecność w rządzie mogłaby wskazywać na to, że trochę się od tej odpowiedzialności uchylam. Dlatego wszedłem do rządu - wyjaśnił.

- Ja nie wszedłem do rządu jako szeryf, tylko jako ktoś, kto ma doświadczenie polityczne i jednocześnie był już premierem, wicepremierem i w związku z tym może się przydać - dodał.

Pytany o to, czym będzie się zajmował w rządzie Kaczyński wymienił "koordynację działań rządu w pewnych sprawach i kwestie bezpieczeństwa". - Z jednej strony sprawy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, bo tym się zajmowałem jako wicepremier, ale także kwestie związane ze sprawami politycznymi, bo polityce towarzyszą różnego rodzaju napięcia i trzeba umieć je szybko rozwiązywać - powiedział.

- Kolejna rzecz to sprawy czysto wyborcze. Przecież każdy rząd bierze udział w wyborach, tak jest w demokracji i nasz też bierze. I tutaj też mogę dołożyć swoją cegiełkę do zwycięstwa - stwierdził. Jak podkreślił ma tu na myśli samodzielną większość.

Kaczyński: Data referendum nie została jeszcze ustalona

Wicepremier Kaczyński został również zapytany o referendum ws. relokacji migrantów w Unii Europejskiej, które zapowiedział w ubiegłym tygodniu.

- W tej chwili data jeszcze nie jest ustalona. Są tu pewne, drobne problemy prawne. Trzeba to też załatwić w taki sposób, by to nie było drogie, czy w jakiś sposób absorbujące dla społeczeństwa - przekazał.

Prezes PiS podkreślił, że jeśli referendum będzie ważne, "to zamknie drogę do zgody na relokację każdej władzy, nie tylko naszej". - Naszej nie trzeba zamykać, bo sami wiemy, że w żadnym razie nie można się na to zgodzić. Natomiast są tacy, którzy mają inne zdanie. Dzisiaj oczywiście muszą stosować taktykę wyborczą i wprowadzają ludzi w błąd - stwierdził.

Odnosząc się do tzw. paktu migracyjnego Kaczyński stwierdził, że jest to "problem". - Jest niebywała bezczelność ze strony władz UE. Dostaliśmy kilkadziesiąt czy może 100 euro na jednego Ukraińca. Optymiści mówią, że 100, bardziej pesymistyczni nastawieni analitycy twierdzą, że tylko na przykład 45. No a tu 22 tys. euro. Mówiłem o tym w Sejmie - to jest bezczelność, to jest dyskryminacja - podkreślił.

- Choćby dlatego potrzebne jest referendum, by Polacy powiedzieli, mogli powiedzieć głośno i nie tylko tu, w Polsce, ale w Europie - nie, nie zgadzamy się na coś takiego - stwierdził.

"Joachim Brudziński będzie nową energią"

Jarosław Kaczyński został również zapytany o zmianę na stanowisku szefa sztabu wyborczego PiS. Po rezygnacji Tomasza Poręby funkcję tę zajął Joachin Brudziński.

- Joachim Brudziński będzie nową energią, ale to nie oznacza, że odejście Tomasza Poręby było wynikiem braku energii z jego strony. To bardzo energiczny, bardzo sprawny, doskonale przygotowany i wykształcony człowiek. Tylko jakieś wydarzenia, które go bardzo ubodły, działania podejmowane nieustannie wobec nas, które się nazywa hejtem, wydaje się, że miały jakiś skutek. Być może doszły do tego jakieś wydarzenia rodzinne. My tak do końca nie wiemy - powiedział Kaczyński.

Dodał, że nie chce w żaden sposób oceniać Poręby, który pozostaje "kolegą i przyjacielem" oraz "człowiekiem, na którego liczymy".

Prezes PiS mówił też o planach po ewentualnym kolejnym zwycięstwie wyborczym. - Jesteśmy gotowi na trzecią kadencję, mamy projekty, i to zostanie przedstawione, zarówno kontynuacyjne, bo wiele z naszych działań trzeba kontynuować, jak i nowe. Ale także takie bardziej dalekosiężne, które sięgają dziesięcioleci - zapewnił.