Jarosław Kaczyński nie może zeznawać. Pokazano pismo

Jarosław Kaczyński nie może zeznawać przed tzw. komisją wizową w wyznaczonym terminie 5 czerwca, ponieważ jako szef PiS będzie wtedy za granicą lub wracać do Polski - czytamy we wniosku wysłanym do przewodniczącego sejmowego organu Michała Szczerby. Zdaniem rzecznika PiS Rafała Bochenka przesunięcie terminu będzie na rękę posłowi KO, ponieważ będzie on mógł wytłumaczyć się w jego "zaangażowanie w pozyskiwanie wiz" dla obcokrajowców.