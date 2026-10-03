W skrócie Według sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski 48,9 procent Polaków wątpi w kontrolę Jarosława Kaczyńskiego nad sytuacją w Prawie i Sprawiedliwości.

Wśród zwolenników opozycji 52 procent uważa, że Kaczyński kontroluje PiS, podczas gdy 39 procent jest przeciwnego zdania, a 9 procent nie ma zdania.

W grupie zwolenników obecnej koalicji rządowej 14 procent ufa, że prezes kontroluje partię, natomiast 72 procent nie podziela tej opinii, i 14 procent nie potrafi się określić.

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Według sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski 48,9 proc. Polaków wątpi w to, czy prezes Jarosław Kaczyński kontroluje sytuację w Prawie i Sprawiedliwości.

Ankietowani mieli pięć możliwości odpowiedzi. Opcję "zdecydowanie nie" wybrało 24,8 proc. z nich, a 24,1 proc., wskazało "raczej nie". Z kolei w sumie 35,7 proc. badanych wierzy, że Kaczyński panuje nad sytuacją w swojej partii. Z pośród nich 19,6 proc. jest "zdecydowanie" pewnych, a 16,1 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak". Co siódmy uczestnik ankiety (15,4 proc.) nie mógł jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie i wybrał wariant "nie wiem/ trudno powiedzieć".

Sondaż: Prawie połowa Polaków wątpi w to, że Jarosław Kaczyński ma kontrolę w PiS

Sondaż podzielił również ankietowanych na to, jaki obóz polityczny preferują. Z pośród zwolenników obecnej opozycji (PiS, Razem i obie Konfederacje) łącznie po 26 proc. (czyli 52 proc.) wierzy, że Kaczyński ma kontrolę w PiS. Odmiennego zdania jest 39 proc. wyborców opozycji, z czego 21 proc. wybrało opcję "raczej nie", a 18 proc. "zdecydowanie nie". Dziewięć proc. nie miało zdania na ten temat.

Przekonanie o słabnącej kontroli prezesa nad ugrupowaniem jest szczególnie wyraźne wśród zwolenników obozu rządzącego oraz sympatyków obu Konfederacji. W pierwszym przypadku jedynie 14 proc. ufa sprawczości prezesa w PiS, a aż 72 proc. wyborców koalicji rządowej tej wiary nie posiada. Dodatkowym 14 proc. ankietowanym trudno było odpowiedzieć.

W przypadku zwolenników Konfederacji, rozkład jest jedynie nieco bardziej korzystny dla Kaczyńskiego. Cały jeden proc. sondowanych "zdecydowanie" uważa, że prezes dalej ma pełną kontrolę, ale odpowiedź "raczej tak" dało już 25 proc. badanych. Po drugiej stronie znalazło się po 33 proc. (łącznie 66 proc.) wyborców partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka oraz ugrupowania Grzegorza Brauna.

W ostatniej kolumnie znaleźli się "Pozostali". Ta grupa Polaków w większości nie mogła się zdecydować (42 proc.), ale jest w niej więcej osób, która uważa, że Kaczyński kontroluje PiS (32 proc.), niż tych, którzy w to wątpią (26 proc.).

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 18-20 września 2026 r., metodą CAWI/CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Źródło: Wirtualna Polska



