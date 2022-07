Jarosław Kaczyński wskazał, że po siedmiu latach rządów PiS "Polska jest o 30 proc. bogatsza". - Dokonaliśmy wielkiego postępu nie podnosząc podatków, ale je obniżając - uznał. - To wydaje się sprzeczne, niemożliwe, a nam się to udało - dodał.

- Cudowne możliwości i umiejętności, których inni nie mają? Nie. Po prostu wiedzieliśmy, że droga wybrana po '89 roku była zła - kontynuował w Płocku prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Panowało gigantyczne złodziejstwo, gigantyczne rozkradanie kraju i marnotrawstwo - ocenił. - Wiedzieliśmy, kto zyskuje, a kto ma mniejsze szanse. Nie wierzyliśmy w propagandowy zabieg, że nie zyskują tylko niedołężni - dodawał.

W dalszej części swojego wystąpienia Kaczyński wskazał, że PiS wydał "wiele miliardów złotych" na politykę społeczną.

Jarosław Kaczyński o wojnie w Ukrainie

- Sprawy bezpieczeństwa i geopolityki traktowaliśmy bardzo poważne. Wywiązywaliśmy się z naszych zobowiązań wobec NATO, najpierw 2 proc. PKB na zbrojenia, a teraz plan jest jeszcze większy, trudniejszy - 5 proc. PKB - mówił Kaczyński. - Nasze wielkie plany zbrojeniowe wynikają z chęci odstraszenia Rosji - uzasadnił.

- Świat wcale się nie zmienił, nie ma końca historii, dlatego najlepiej odstraszyć Rosję - mówił. Zdaniem Kaczyńskiego, gdyby Ukraina broniła się krótko, nikt nie wyszedłby temu krajowi z pomocą. - Wojna Polski nie dotknie, jeśli Rosja uzna, że atak na Polskę się nie opłaci - kontynuował.

- Musimy być narodem zwartym, uzbrojonym i odważnym. Wtedy Polska będzie taka jak powinna być. Jeśli tacy nie będziemy, spotkają nas nieszczęścia - uznał prezes PiS.

"Euro jest warte w Niemczech co najwyżej 3 zł"

- Nasza płaca minimalna względem siły nabywczej pieniądza jest lepsza niż amerykańska i niemiecka. Śmiano się ze mnie, jak mówiłem, że euro jest warte w Niemczech co najwyżej 3 zł. Później rację przyznała mi nawet "Gazeta Wyborcza" i obliczono, że warte jest 2,55 zł - powiedział.

- Trzeba być normalnym i nie mieć kompleksów, że my Polacy to jesteśmy gorsi i słabsi. Już teraz nie ma nas na polach szparagów, a daj Boże, przyjdzie jeszcze czas, że ci z Zachodu będą przyjeżdżać do nas na szparagi - dodawał Kaczyński.

- Powinniśmy być w Unii Europejskiej, to nam bardzo pomaga - kontynuował. - Ale w tym wszystkim musimy zachować podstawową wartość, czyli suwerenne państwo - podkreślił prezes PiS. Kaczyński zaznaczył przy tym, że "Unia jest nośnikiem lewackiej ideologii". - Z całym szacunkiem do Portugalczyków, ale my się nie zrozumiemy - uznał nagle Kaczyński.

- My jesteśmy strażnikami tego, żeby nam obcych obyczajów nie narzucano. Jak ktoś chce inne obyczaje wyznawać, to proszę bardzo, ale niech nikt tego nie narzuca - dodał. - Nie każdy musi być liberalnym demokratą - zaznaczył. - Chcemy opierać polski porządek publiczny na tradycji. Nie chcemy, by nas opiłowywano, nie chcemy w Polsce wojny religijnej i ideologicznej - mówił Kaczyński.

"Mamy dobrobyt i prawdziwą wolność"

- Marsz do przodu. Mamy dobrobyt i prawdziwą wolność - obwieścił prezes PiS. Za chwilę dodał jednak, że Polskę czeka kryzys spowodowany sytuacją geopolityczną. - Przyszłe wybory skończą się naszym sukcesem - nie wątpi Kaczyński. - Innych w Polsce nie ma, dlatego to będzie nasze zwycięstwo - uznał prezes partii rządzącej.

Po przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęła się seria wcześniej przygotowanych pytań. W jednym z nich pojawiło się odniesienie do reparacji od Niemiec i sugestia, że ubieganie się o reparacje nie podoba się liderowi PO Donaldowi Tuskowi. - Pan każe, sługa musi - mówił w tym kontekście o Donaldzie Tusku Kaczyński. Wskazał też, że 1 września światło dzienne ujrzy raport na temat reparacji.