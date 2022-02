Jak dodał, to oni byli głównymi partnerami dla Porozumienia w negocjacjach, które były prowadzone latem ubiegłego roku z premierem Mateuszem Morawieckim.

Gowin: Polski Ład to podatkowy Frankenstein

- Od początku wskazywaliśmy konsekwentnie, czym się ten Polski Ład zakończy - antypolskim chaosem. I tak jest w rzeczywistości, dlatego uważam, że wszystkie przepisy Polskiego Ładu powinny zostać uchylone za wyjątkiem dwóch rozwiązań, które są w oczywisty sposób korzystne dla podatników, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz podniesieniem wysokości pierwszego progu - dodał.

Pytany, czy ma teraz mściwą satysfakcję, bo wskazywał wcześniej, że Polski Ład jest niedopracowany, odparł, że nie, bo "wszyscy płacimy za to cenę". - Nie tylko w postaci wyższych podatków - te dotknęły część społeczeństwa, ale w postaci chaosu, niepewności i moim zdaniem - spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego, które będzie konsekwencją Polskiego Ładu - powiedział.

Były wicepremier ocenił, że "drożyzna, z którą borykamy się od wielu miesięcy jest efektem nie tylko czynników niezależnych od Polski, np. wzrostu cen energii czy gazu, ale także jest efektem Polskiego Ładu".

Gowin stwierdził, że Polski Ład to "podatkowy Frankenstein". - I rząd przyszywa właśnie czwartą głowę i siódmą rękę temu potworowi. Nic dobrego dla polskiej gospodarki i społeczeństwa nie wyniknie - powiedział.



Gowin: Jeśli Kościński zostanie odwołany, to będzie kozłem ofiarnym

Pytany o dymisje o możliwe dymisje w rządzie Gowin ocenił, że minister finansów Tadeusz Kościński "będzie kozłem ofiarnym, jeżeli zostanie odwołany". - On sam bezpośrednio przy Polskim Ładzie nie pracował. Oczywiście jako minister finansów ponosi pełną polityczną odpowiedzialność - powiedział.



Dodał, że wśród ewentualnych następców wymienia się nazwisko ministra Piotra Nowaka. - Gdybyśmy chcieli szukać rozwiązań, które realnie poprawiałby Polski Ład - a podejrzewam, że pan minister Nowak w jego ocenie jest równie krytyczny jak ja - to on byłby osobą najwłaściwszą - powiedział.



Kaczyński: są potrzebne decyzje o charakterze personalnym

We wtorek zamieszanie wokół Polskiego Ładu w wywiadzie komentował Jarosław Kaczyński. - Nie dziwię się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. Stało się coś więcej niż niewłaściwego - powiedział prezes PiS.

Jak dodał, "przypuszcza, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe". - Być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli - ocenił.

Pytany, co teraz zamierza zrobić partia rządząca, odpowiedział: "na pewno jest tu potrzebna radykalna naprawa i na pewno, o czym mówiłem na posiedzeniu kierownictwa partii, są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne".

Według nieoficjalnych informacji Polsat News dymisją zagrożony jest Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W rozmowie z Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller nie chciał potwierdzić tych doniesień, dodając, że wszelkie decyzje osobowe zostaną przekazane, gdy premier Mateusz Morawiecki podpisze odpowiednie dokumenty.