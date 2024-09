Janusz Kowalski wraca do PiS. "Prezes mi pogratulował"

Poseł Janusz Kowalski ponownie wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Stało się to po 22 latach przerwy. - Nie ma wrogów na prawicy, cały obóz konserwatywny, narodowy, suwerennościowy powinien być dzisiaj w PiS-ie - stwierdził polityk, który do czerwca był parlamentarzystą Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry.