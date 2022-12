Janusz Kowalski w obronie Ziobry: Broni Polski przed niemieckimi wiatrakami

Kowalski przypomina o dzikiej reprywatyzacji: Gronkiewicz-Waltz milczała, Trzaskowski milczał, Tusk milczał

- Zbigniew Ziobro zawsze stoi tam, gdzie stoją ci, którzy potrzebują pomocy - mówił pełen emocji. Janusz Kowalski przypomniał także sprawę dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, podczas, której "ludzie byli wyrzucani (z mieszkań - red.)".

- Hanna Gronkiewicz-Waltz milczała, Rafał Trzaskowski milczał, Donald Tusk milczał, jak ludzi w Warszawie w XXI w. wyrzucano z mieszkań. Gdzie wtedy byliście - pytał Kowalski. - Gdy pan był panie Szczerba? Gdzie pan był panie Śmiszek, z tym swoim uśmieszkiem? Milczeliście! - krzyczał poseł.

Kowalski przekazał, że opozycja jest zawsze tam, gdzie "jest grupa interesów".

- A minister Zbigniew Ziobro broni polskiej suwerenności, broni polskiego węgla, jest przeciwko niemieckim wiatrakom. To wam się nie podoba! Broni Polski przed zboczeńcami. Tak, broni polskie dzieci przed zboczeńcami - wymieniał Janusz Kowalski. - Dlatego tak nienawidzicie Zbigniewa Ziobro - dodał.

- Polska Zbigniewa Ziobro to Polska suwerenna, a Polska Donalda Tuska to Polska skarlała, to Polska landu niemieckiego, której chcecie, a na którą my się nie godzimy - mówił.

Wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry

Sejm ma debatować nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry we wtorek wieczorem. Początek sejmowej debaty zaplanowano na godz. 20.



Wniosek w sprawie wotum nieufności został złożony przez posłów KO, Lewicy oraz Polski 2050 w listopadzie.