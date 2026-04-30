W skrócie Janusz Kowalski złożył rezygnację z klubu parlamentarnego PiS i partii, informując, że pozostanie posłem niezrzeszonym.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził, że odejście Kowalskiego z klubu oznacza również opuszczenie partii, a dzień wcześniej z klubu odszedł Łukasz Mejza.

Janusz Kowalski był związany z różnymi ugrupowaniami politycznymi, pełnił funkcje w administracji publicznej oraz dwukrotnie uzyskał mandat posła z listy PiS.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł Polsat News wynika, że Kowalski już w przeszłości składał rezygnacje z członkostwa w PiS, ale w ostatniej chwili je wycofywał.

Polityk nie zdradził oficjalnych powodów swojego odejścia. W swoich mediach społecznościowych podziękował dawnym współpracownikom i przekazał, że pozostanie posłem niezrzeszonym.

Informacje o odejściu posła z klubu PiS jako pierwsze przekazało radio RMF FM.

Rafał Bochenek: Odejście z klubu oznacza odejście z partii

Chwilę po opublikowaniu oświadczenia przez Kowalskiego głos w mediach społecznościowych zabrał również rzecznik partii Rafał Bochenek.

"Poseł Janusz Kowalski złożył rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym. Konsekwencją tej decyzji - zgodnie ze statutem - jest także wystąpienie z partii" - czytamy we wpisie polityka.

Do informacji o ruchu Janusza Kowalskiego odniósł się premier Donald Tusk. Polityk udostępnił zdjęcie z czasów, gdy były wiceminister rolnictwa był związany z PO.

To kolejne w ostatnich dniach odejście z klubu PiS. Przypomnijmy, że w środę na podobny ruch zdecydował się Łukasz Mejza.

Nieoficjalnie wiadomo jednak, że to kierownictwo partii zdecydowało się na usunięcie Mejzy ze swojego sejmowego klubu. Poseł wzbudzał wokół siebie liczne kontrowersje związane m.in. ze zbyt szybką jazdą autem. Czarę goryczy miała przelać jego decyzja o udziale we freak fightowych galach MMA.

Janusz Kowalski. Polityk z Opola zadebiutował w polityce prawie 30 lat temu

Janusz Kowalski ukończył studia na kierunku prawo i administracja na Uniwersytecie Łódzkim. W 1997 r. jako student I roku wstąpił do stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści AWS.

W 2001 r. Janusz Kowalski przeszedł do Przymierza Prawicy. Jako jego członek bez powodzenia kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w wyborach parlamentarnych w tym samym roku, a w wyniku rozwiązania Przymierza Prawicy w czerwcu 2002 r. przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2005-2006 należał do Platformy Obywatelskiej. Odszedł z partii w wyniku konfliktu z Leszkiem Korzeniowskim.

Od 2003 do 2008 r. był prezesem zarządu krajowego Stowarzyszenia "Stop Korupcji". W latach 2007-2008 pracował w Departamencie Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki oraz w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Od stycznia 2009 do 2010 r. był członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2014-2015 pełnił funkcję wiceprezydenta Opola u boku Arkadiusza Wiśniewskiego. Następnie jako bezpartyjny dołączył do PiS.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r., startując jako przedstawiciel Solidarnej Polski na liście PiS, został wybrany na posła na Sejm IX kadencji. W grudniu 2019 roku został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Został zdymisjonowany w lutym 2021 r. Do tego czasu był również pełnomocnikiem rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

W maju 2021 r. został ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej po zarzutach o "odczłowieczanie osób LGBT" i posługiwanie się określeniem "ideologia LGBT".

We wrześniu 2022 roku został na krótko powołany na stanowiska wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji z listy PiS.

