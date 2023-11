- To dobra decyzja, że Konfederacja idzie na rozmowy z Mateuszem Morawieckim . Z każdym trzeba rozmawiać, nawet z diabłem jak może coś dobrego wyjść - ocenił w pierwszym wywiadzie z Radiem Plus po wyjściu ze szpitala Janusz Korwin-Mikke . Według polityka wyborczy sojusz skrajnie prawicowych partii powinien także usiąść także do rozmów z Platformą Obywatelską.

- Widzimy dużą szansę na dojście Lewicy do władzy . Uważam, że lepiej jest zawrzeć sojusz z Mateuszem Morawieckim, albo centrową PO, byle lewica nie została dopuszczona do rządzenia. Bo jak tak się stanie, to moje dzieci będą uczone homoseksualizmu w szkole. Tak będzie, w Niemczech tak jest - próbował przekonywać Korwin-Mikke.

Janusz Korwin-Mikke wprost. Ocenił słowa Mentzena

Współtwórca Nowej Nadziei skrytykował Sławomira Mentzena za "odejście od programu", w tym także kontrowersyjnej " piątki Mentzena ", gdyż według niego gwarantowałoby to lepszy wynik wyborczy.

- Póki była kampania to siedziałem lojalnie cicho, choć Konfederacja głosiła nonsens, że z nikim nie zawrze w koalicji. Ja też musiałem te głupoty mówić w kampanii, ale kto realnie zagłosuje za partią, która dąży do kolejnych wyborów? Opowiadaliśmy głupoty niestety, nastąpiła głupia metamorfoza - dodał.

Były poseł stwierdził, że błędem Mentzena było "przepraszanie za poglądy". - To nie debata z Petru , a wycofywanie się z postulatów likwidacji ZUS i podatku dochodowego. Konfederacja zaczęła płynąć z głównym nurtem i doszlo do tąpnięcia w sondażach. W kampanii negowaliśmy te głupoty o covidzie, równouprawnieniu kobiet czy micie globalnego ocieplenia - zarzucał Janusz Korwin-Mikke.

Dawny europoseł zapowiedział powołanie nowej partii, a odpowiednie dokumenty złoży jeszcze w tym roku. - Jak stanę całkiem na nogi, to dostarczę odpowiednie podpisy. Dziś rano kolejne trzy osoby zgłosił akces, łącznie mamy około 400 sympatyków - przekonywał prawicowy działacz.

Sławomir Mentzen przyznał się do porażki wyborczej

15 października Konfederację poparło 720 792 osób, co przełożyło się na 7,33 proc. głosów i 18 poselskich mandatów. Formacja przyznała się do porażki, wcześniejsze sondaże dawały szansę na dwucyfrowy wynik.

- Na pewno jest to moja olbrzymia osobista porażka. Do tej pory wiele razy dostawałem takie pytanie, co było moją największa porażką w życiu i zawsze odpowiadałem, że to przede mną. Być może wreszcie doczekałem się swojej największej porażki w życiu - komentował na wieczorze wyborczym Sławomir Mentzen.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!