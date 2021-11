Janusz Korwin-Mikke: Migrantom należało powiedzieć, że będzie się do nich strzelać

"Tym ludziom należało ogłosić, że jak będą usiłowali przejść nielegalnie przez granicę, to wtedy żołnierze zaczną do nich strzelać" - napisał na Twitterze poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, który nawiązał do ubiegłotygodniowego szturmu migrantów na zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy. Służby użyły wówczas policyjnych armatek wodnych, aby powstrzymać atak.

