Radosław Fogiel był gościem "Sygnałów Dnia" w radiowej Jedynce. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości był pytany m.in. o przyszłość senatora Jana Marii Jackowskiego w klubie PiS.

Jan Maria Jackowki poza klubem PiS? Fogiel zabiera głos

W poniedziałek pojawiły się doniesienia na temat tego, że senator zostanie usunięty z klubu parlamentarnego partii rządzącej. - O tym zdecyduje zapewne prezydium klubu. Ta decyzja nie byłaby jednak zaskakująca - zaznaczył Fogiel.



- Krytyka w ramach PiS jest potrzebna, ale wydaje się, że pan senator nie rozumie naszej polityki. W ostatnim czasie jego tezy były bardziej opozycyjne, a tylko na belkach podpisywany był jako senator Prawa i Sprawiedliwości - dodał polityk. - Pewna lojalność w ramach jednego obozu nas jednak obowiązuje. Takich wypowiedzi było bardzo dużo. Pan senator w ostatnim czasie za swój znak rozpoznawczy uczynił dystansowanie się od własnego środowiska - zaznaczył Radosław Fogiel.



W tym temacie wicerzecznik PiS wypowiadał się również w poniedziałek w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News .



Adam Niedzielski do dymisji? Fogiel: Każdy może podjąć indywidualną decyzję

Wicerzecznik PiS był pytany także o ewentualną dymisję Adama Niedzielskiego z funkcji ministra zdrowia. - W tym momencie żadnych zmian nie ma, ale każdy może oczywiście podejmować indywidualne decyzje. Zależy, o jaki horyzont pan pyta - mówił Radosław Fogiel.



Polityk zaznaczył, że "nigdy nie ma szansy na to, by którykolwiek minister mógł dać pełną gwarancję, że pozostanie on na stanowisku do końca kadencji". - Ministrowie, co udowodniła także ta kadencja Sejmu, zmieniają się w zależności od różnych sytuacji. Jednak żadnych rozmów na temat dymisji ministra Niedzielskiego nie było - podkreślił.

Jan Maria Jackowski poza klubem PiS? Wpis senatora

Informacja o tym, że Jan Maria Jackowki ma zostać usunięty z klubu PiS w parlamencie pojawiła się w poniedziałek. Według źródeł PAP w kierownictwie PiS, decyzja dotycząca przyszłości senatora ma zostać przekazana we wtorek.



Do informacji o usunięciu Jackowskiego z klubu PiS w poniedziałek wieczorem odniósł się sam zainteresowany. "Jeżeli receptą na kryzys oraz rozmijanie się z programem wyborczym PiS ma być usuwanie z klubu wiernych programowi wyborczemu PiS, zamiast usuwanie błędów, to znaczy, że ta formacja jest na kursie schyłkowym" - napisał na Twitterze senator.



Jan Maria Jackowski jest bezpartyjny; senatorem po raz pierwszy został w 2011 r. z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, podobnie w 2019 r.