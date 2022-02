​Jan Maria Jackowski ma zostać usunięty z klubu PiS

Oficjalna informacja w tej sprawie ma zostać ogłoszona najprawdopodobniej we wtorek - przekazało źródło PAP.

Jan Maria Jackowski jest bezpartyjny; senatorem po raz pierwszy został w 2011 r. z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, podobnie w 2019 r.

"Jeżeli receptą na kryzys oraz rozmijanie się z programem wyborczym PiS ma być usuwanie z klubu wiernych programowi wyborczemu PiS, zamiast usuwanie błędów, to znaczy, że ta formacja jest na kursie schyłkowym" - napisał na Twitterze senator.



Rola Jana Marii Jackowskiego w Senacie

W Senacie obecnej kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu, a także członkiem Komisji Ustawodawczej.

O doniesienia o usunięciu Jackowskiego z klubu PiS Bogdan Rymanowski w programie "Gość Wydarzeń" pytał wicerzecznika PiS Radosława Fogla.



- Pan senator nie jest członkiem PiS, więc decyzję o usunięciu z klubu podejmie prezydium klubu PiS. Jest sporo przesłanek do tego, żeby uznać, że pan senator dojrzał do rozstania z formacją, z którą najwyraźniej coraz mniej się zgadza - mówił Fogiel.



Jak dodał, "w klubie PiS jest pluralizm i miejsce na dyskusję, ale jeśli w dziewięciu na dziesięć przypadków ma się odrębne zdanie od swoich klubowych koleżanek, to być może nie jest już kwestia pluralizmu".



- Cierpliwość i dobre serce PiS jest ogromne, ale nie nieograniczone. Ziarnko do ziarnka i zbiera się miarka - mówił Fogiel.



Obecnie senacki klubu PiS liczy 47 senatorów.