Nominacja dla Jana Kanthaka to element negocjacji koalicyjnych między PiS a Solidarną Polską - podkreślała 300polityka.pl, która jako pierwsza poinformowała o zmianach w MAP. Obie partie renegocjowały podział stanowisk po tym, jak obóz rządzący opuściło Porozumienie Jarosława Gowina.

Zdjęcie / Ministerstwo Aktywów Państwowych / Archiwum

Jan Kanthak to poseł Solidarnej Polski. W przeszłości był gdańskim radnym oraz rzecznikiem Ministerstwa Sprawiedliwości. W zeszły piątek Interia pisała, że wiceszefem resortu aktywów państwowych będzie również Piotr Pyzik. Jest on byłym posłem Prawa i Sprawiedliwości VII i VIII kadencji, a dawniej związany był ze śląskim samorządem. Na razie jednak MAP nie poinformowało, że Pyzik dołączył do władz resortu.

Szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych jest wicepremier Jacek Sasin. Jego pozostałymi zastępcami są Maciej Małecki, Andrzej Śliwka i Karol Rabenda.