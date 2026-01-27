Marek Jakubiak rozstaje się z kolegami z koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Kończy więc współpracę z Pawłem Kukizem, Jarosławem Sachajką i Janem Krzysztofem Ardanowskim.

Nazwisko Jakubiaka nie widnieje już na sejmowej stronie przedstawiającej kluby i koła parlamentarne. Są tam wyłącznie trzy nazwiska. - To prawda, że nasze drogi się rozeszły. Uznaliśmy, że dla wszystkich stron tak będzie lepiej - potwierdził te informacje w rozmowie z Interią poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący koła Demokracja Bezpośrednia.

Marek Jakubiak opuszcza Demokrację Bezpośrednią. "Nasze drogi się rozeszły"

Okoliczności rozstania nie są jednak jasne. Poseł Sachajko przekonuje, że "taką decyzję podjął Marek", Jakubiak z kolei w rozmowie z portalem Onet stwierdził, że jest zdziwiony postawą kolegów i nie rozumie ich decyzji.

Faktem jest jednak, że drogi tych polityków się rozeszły. Jakubiak prawdopodobnie zostanie posłem niezrzeszonym. Koło poselskie Demokracja Bezpośrednia długo nie będzie jednak płakać po Jakubiaku, bo w jego miejsce zaproszenie dostał Tomasz Rzymkowski, który - jak słyszymy - miał z radością zareagować na propozycję dołączenia do tego grona.

Rzymkowski to polityk, który w 2015 roku wszedł do Sejmu na listach Kukiz'15. Jego drogi z tym środowiskiem się jednak rozeszły, kiedy postanowił dołączyć do PiS. W 2019 roku wszedł do Sejmu z list PiS, a dwa lata później został wiceministrem edukacji. W 2023 roku nie uzyskał reelekcji. Objął jednak mandat po Marcinie Przydaczu, który przeniósł się do Kancelarii Prezydenta. Rzymkowski nie dołączył jednak do klubu PiS, a do tej pory pozostawał posłem niezrzeszonym.

Rzymkowski, choć ma dołączyć do koła Demokracja Bezpośrednia, wciąż oficjalnie pozostaje posłem niezrzeszonym.

