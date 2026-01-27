Jakubiak odchodzi z Demokracji Bezpośredniej. Wiadomo, kto go zastąpi

Łukasz Szpyrka

Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia zakończyło współpracę z posłem Markiem Jakubiakiem. - Tak będzie dla wszystkich lepiej - potwierdza w rozmowie z Interią Jarosław Sachajko. Prawicowe środowisko ma wzmocnić natomiast niezrzeszony Tomasz Rzymkowski.

Kilku mężczyzn w garniturach siedzi na ławkach sali posiedzeń, rozmawiają ze sobą, część z nich patrzy przed siebie, a inni prowadzą rozmowę ze współsiedzącymi.
Paweł Kukiz, Marek Jakubiak i Jarosław SachajkoPawel WodzynskiEast News

Marek Jakubiak rozstaje się z kolegami z koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Kończy więc współpracę z Pawłem Kukizem, Jarosławem Sachajką i Janem Krzysztofem Ardanowskim

Nazwisko Jakubiaka nie widnieje już na sejmowej stronie przedstawiającej kluby i koła parlamentarne. Są tam wyłącznie trzy nazwiska. - To prawda, że nasze drogi się rozeszły. Uznaliśmy, że dla wszystkich stron tak będzie lepiej - potwierdził te informacje w rozmowie z Interią poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący koła Demokracja Bezpośrednia.

Marek Jakubiak opuszcza Demokrację Bezpośrednią. "Nasze drogi się rozeszły"

Okoliczności rozstania nie są jednak jasne. Poseł Sachajko przekonuje, że "taką decyzję podjął Marek", Jakubiak z kolei w rozmowie z portalem Onet stwierdził, że jest zdziwiony postawą kolegów i nie rozumie ich decyzji.

    Faktem jest jednak, że drogi tych polityków się rozeszły. Jakubiak prawdopodobnie zostanie posłem niezrzeszonym. Koło poselskie Demokracja Bezpośrednia długo nie będzie jednak płakać po Jakubiaku, bo w jego miejsce zaproszenie dostał Tomasz Rzymkowski, który - jak słyszymy - miał z radością zareagować na propozycję dołączenia do tego grona.

    Rzymkowski to polityk, który w 2015 roku wszedł do Sejmu na listach Kukiz'15. Jego drogi z tym środowiskiem się jednak rozeszły, kiedy postanowił dołączyć do PiS. W 2019 roku wszedł do Sejmu z list PiS, a dwa lata później został wiceministrem edukacji. W 2023 roku nie uzyskał reelekcji. Objął jednak mandat po Marcinie Przydaczu, który przeniósł się do Kancelarii Prezydenta. Rzymkowski nie dołączył jednak do klubu PiS, a do tej pory pozostawał posłem niezrzeszonym.

    Rzymkowski, choć ma dołączyć do koła Demokracja Bezpośrednia, wciąż oficjalnie pozostaje posłem niezrzeszonym.

