Jakub Wiech oskarżony o plagiat. Pokazano dowody

Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW) twierdzi, że zajmujący się tematyką energetyki i zmian klimatu publicysta Jakub Wiech posłużył się w swojej pracy doktorskiej fragmentami analiz tej instytucji bez oznaczenia źródeł. Jak wskazano w komunikacie, sprawa przekazana została do Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ekspert bronił swojej pracy. Do zarzutów ustosunkował się już sam Wiech.

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Jakub Wiech
Jakub WiechX/OSW/Wojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Ośrodek Studiów Wschodnich poinformował, że Jakub Wiech wykorzystał fragmenty ich analiz w swojej pracy doktorskiej bez podania źródeł.
  • Według komunikatu OSW 2,5 proc. pracy zostało skopiowane z analiz instytucji, co potwierdziła załączona tabela porównawcza.
  • Jakub Wiech nie obronił swojego doktoratu, a głosowanie komisji zakończyło się trzema głosami za, trzema przeciw i czterema wstrzymującymi się.
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"Przyjrzeliśmy się pracy doktorskiej Pana Jakuba Wiecha. Zawiera duże fragmenty skopiowane z analiz OSW, bez zmian i podania źródła" - napisano w komunikacie wydanym w mediach społecznościowych OSW.

Jak wskazano, wspomniane wyjątki stanowią 2,5 proc. całej pracy doktoranta.

OSW zarzuca Jakubowi Wiechowi plagiat. Zapowiada działania

Do oświadczenia OSW załączono tabelę porównawczą. Widać wyraźnie, że w pracy znajdują się skopiowane "słowo w słowo" fragmenty trzech analiz instytucji, autorstwa Agaty Łoskot-Strachoty, Kamila Kłysińskiego i Wojciecha Konończuka.

"Przeklejone" zostały do doktoratu publicysty "słowo w słowo", bez oznaczenia źródeł, ani nawet bez użycia cudzysłowów.

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OSW poinformował też, że wysłał już do Uniwersytetu Warszawskiego "stosowne pismo" w sprawie. Do zarzutów instytucji zdążył się już ustosunkować w mediach społecznościowych sam Jakub Wiech.

"Musiałbym być pozbawiony instynktu samozachowawczego". Wiech ustosunkował się do oskarżeń

We wpisie w serwisie X Wiech poinformował, że zarzuty wysunięte przez OSW zostały przesłane komisji doktorskiej na kilka dni przed obroną i już się do nich odniósł, "wskazując na błąd w postaci braku cytowania materiału".

"Komisja znała dokładnie te zarzuty, słyszała też moje wyjaśnienia. Wnoszę, że gdyby sprawa była jednoznaczna, to i głosowanie byłoby jednoznaczne, a takie nie było" - wskazał publicysta.

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Jak wyjaśnił, po obronie zawnioskował do promotora o dostęp do raportu antyplagiatowego. "Badanie systemem przeprowadza promotor i taki fragment powinien być z łatwością wyłapany, a praca powinna zostać zwrócona do poprawki. Nie została; promotor zaakceptował wynik badania nie zgłaszając uwag. Ja do raportu dostępu przed obroną nie miałem" - zapewnił Wiech.

"Musiałbym być pozbawiony instynktu samozachowawczego łakomiąc się na takie zapożyczenie 2,5% pracy, pisząc samodzielnie pozostałe 97,5%. To jest sprzeczne z jakąkolwiek logiką. Sytuacja wynika z błędu, nie z intencji i zamiaru, co też podnosiłem na obronie" - dodał.

Jakub Wiech nie obronił doktoratu

Sprawa doktoratu Jakuba Wiecha zaczęła być szeroko komentowana w sieci jeszcze przed dniem obrony. Szerokim echem odbiła się opinia Tomasza Swaczyny z Instytutu Analiz i Ekspertyz Gospodarczych, który zarzucił Wiechowi m.in. brak stworzenia "autorskiego modelu analitycznego", który był zapowiadany we wstępie pracy.

W związku z tym obrona pracy doktorskiej "Wpływ instytucji i prawa Unii Europejskiej na bezpieczeństwo rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2004-2019" cieszyła się wyjątkowo dużym jak na takie wydarzenie zainteresowaniem.

Ostatecznie Wiechowi nie udało się obronić doktoratu. Jak poinformował w mediach społecznościowych, trwająca ok. sześciu godzin obrona zakończyła się głosowaniem komisji: trzema głosami za, trzema głosami przeciw i czterema wstrzymującymi się.

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