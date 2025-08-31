W skrócie Najwięcej badanych wskazało, że preferowanym rządem dla Polski byłby większościowy rząd Koalicji Obywatelskiej.

Na drugim miejscu uplasował się rząd PiS z Konfederacją, a tuż za nim większościowy rząd PiS.

Z kolei w wyborach parlamentarnych największe poparcie uzyskałaby Koalicja Obywatelska, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Jaki rząd byłby obecnie Pani/Pana zdaniem najkorzystniejszy dla Polski?" - zapytała pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej". Najwięcej wskazań - 19,7 proc. - zyskała odpowiedź "większościowy rząd Koalicji Obywatelskiej". Kolejne miejsce zajęła opcja "Koalicyjny rząd PiS i Konfederacji" (13,8 proc.), a za nim uplasował się "większościowy rząd Prawa i Sprawiedliwości" (13,3 proc.).

Kolejno ankietowani wskazali: "rząd obecnej koalicji KO-Nowa Lewica-PSL-Polska 2050" - 13 proc., "większościowy rząd Konfederacji" - 9,7 proc., "koalicyjny rząd Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji" - 4,5 proc. Innej, niż wymienione opcje, preferowałoby 9,3 proc. badanych. 16,7 proc. respondentów nie miała z kolei zdania w sprawie.

Sondaż. Jakiego rządu chcieliby Polacy?

Ankietowani mężczyźni poparli najliczniej "większościowy rząd Koalicji Obywatelskiej" (21,4 proc.). Z kolei kobiety najliczniej wybrały odpowiedź "nie mam zdania" (21,8 proc.).

- Większościowy rząd Koalicji Obywatelskiej byłby najlepszy dla kraju zdaniem co czwartej osoby (27 proc.), która skończyła 50 lat i podobnego odsetka badanych (25 proc.) o dochodach przekraczających 7000 zł netto. Ze względu na miejsce zamieszkania takie rozwiązanie najczęściej wskazują osoby z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (32 proc.) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Sondaż partyjny. KO, PiS i Konfederacja razem na podium

Jednocześnie autorzy badania zapytali respondentów, na które ugrupowanie oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę.

Najwięcej głosów (30,1 proc.) otrzymała Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość (28,7 proc.), a podium zamknęła Konfederacja (14,6 proc.).

Kolejne miejsca pod względem liczby wskazań zajęły: Lewica (7,1 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (4,6 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,6 proc.), Razem (3,1 proc.), Polska 2050 (2,8 proc.). 1,1 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "inne", a 4,3 proc. badanych nie umiała wskazać żadnej z proponowanych odpowiedzi.

"Wydarzenia": Kaczyński kontra Nowacka. Spór polityczny wokół edukacji zdrowotnej Polsat News Polsat News