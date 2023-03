Prognozę długoterminową przygotował i opublikował w piątek Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych w Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. Eksperymentalna prognoza długoterminowa szacuje możliwe temperatury powietrza i opady od kwietnia do lipca.

Szacunki porównano z normą wieloletnią. - To norma w stosunku do lat 1991-2020. W Instytucie wzięliśmy dane z tych 30 lat dotyczące każdego miesiąca i posortowaliśmy je od najniższej średniej temperatury do najwyższej. Potem podzieliliśmy te dane na trzy grupy: 10 najniższych wartości, 10 najwyższych i 10 średnich. Dla każdego z tych przedziałów wyliczyliśmy średnią, która jest punktem odniesienia i mówi, czy dany miesiąc jest w normie, powyżej czy poniżej normy - tłumaczy Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.

Prognoza pogody. Deszczowy kwiecień

W kwietniu w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020, czyli poniżej 10 stopni Celsjusza.

Najzimniej będzie w Zakopanem - średnio między 5,3 a 6,7 stopnia. Najcieplejszy będzie Wrocław, dla którego norma to między 9,0 a 9,9 stopnia Celsjusza.

Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej tej normy. Oznacza to więcej opadów atmosferycznych niż w latach ubiegłych.

Majowe odczyty mają się mieścić w normie z ostatnich 30 lat w całym kraju - zarówno te dotyczące temperatury powietrza, jak i te dotyczące opadów.

W czerwcu z kolei w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy z lat 1991-2020. Oznacza to, że średnia temperatur z całego miesiąca może sięgać okolic 20 stopni Celsjusza.

Miesięczna suma opadów na terenie całego kraju powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej - prognozuje IMGW.

Podobnie sytuacja ma wyglądać w lipcu. To kolejny ciepły miesiąc, w którym średnia temperatura ma wynieść więcej, niż w poprzednich latach. Miesięczna suma opadów ma pozostać w normie, co rodzi obawy, że Polskę - tak jak w minionych latach - dotknie susza.

IMGW: Prognoza długoterminowa. Czym jest?

Jak zaznacza IMGW, pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.



"Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego" - podkreślono.

