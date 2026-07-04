Jakie będą przyszłe emerytury? ZUS odkrywa karty przed milionami Polaków
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat dotyczący kont ubezpieczonych. Chodzi o coroczną akcję udostępniania klientom informacji o zgromadzonym kapitale i prognozowanej wysokości świadczenia emerytalnego. Gdzie można sprawdzić przygotowane przez ZUS dane i jak to zrobić?
Spis treści:
- ZUS opublikował komunikat. Cyfrowa informacja o emeryturze jest już dostępna
- Jak sprawdzić informacje o emeryturze? W aplikacji i nie tylko
ZUS opublikował komunikat. Cyfrowa informacja o emeryturze jest już dostępna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komunikat, w którym informuje swoich klientów o zakończeniu procesu udostępniania informacji o emeryturze.
Ubezpieczeni uzyskali dostęp do danych o zgromadzonym kapitale oraz prognozowanej wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego. ZUS przygotował ponad 12 mln 159 tys. Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU).
Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: "W czerwcu stan kont ubezpieczonych w ZUS wzrósł za sprawą corocznej waloryzacji kapitału początkowego, środków emerytalnych zewidencjonowanych na kontach i środków zgromadzonych na subkontach ubezpieczonych".
Wskutek waloryzacji, stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrósł o 9,81 proc.. W przypadku środków na subkoncie, wzrost wyniósł 10,61 proc..
Jak sprawdzić informacje o emeryturze? W aplikacji i nie tylko
Jak wynika z komunikatu: "ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient".
W jaki sposób można sprawdzić informacje o emeryturze? Jeśli chodzi o aplikację mZUS, należy z poziomu pulpitu wybrać zakładkę "ubezpieczenia i składki", a następnie "Twoja informacja o stanie konta w ZUS".
Jeśli zaś chodzi o portal PUE ZUS/eZUS, najpierw należy przejść do panelu ubezpieczonego. Potem trzeba wybrać zakładkę "Informacje o stanie konta" i kliknąć "Informacja za 2025 r.".
Ubezpieczeni, którzy 31 grudnia 2025 roku mieli ukończone 35 lat, otrzymają również symulację hipotetycznej emerytury. Obliczenia opierają się na informacjach z konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS. Warto zaznaczyć, że wyliczenia stanowią prognozę, a rzeczywiste świadczenie w przyszłości może być inne.