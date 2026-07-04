Spis treści: ZUS opublikował komunikat. Cyfrowa informacja o emeryturze jest już dostępna Jak sprawdzić informacje o emeryturze? W aplikacji i nie tylko

ZUS opublikował komunikat. Cyfrowa informacja o emeryturze jest już dostępna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komunikat, w którym informuje swoich klientów o zakończeniu procesu udostępniania informacji o emeryturze.

Ubezpieczeni uzyskali dostęp do danych o zgromadzonym kapitale oraz prognozowanej wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego. ZUS przygotował ponad 12 mln 159 tys. Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU).

Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: "W czerwcu stan kont ubezpieczonych w ZUS wzrósł za sprawą corocznej waloryzacji kapitału początkowego, środków emerytalnych zewidencjonowanych na kontach i środków zgromadzonych na subkontach ubezpieczonych".

Wskutek waloryzacji, stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrósł o 9,81 proc.. W przypadku środków na subkoncie, wzrost wyniósł 10,61 proc..

Jak sprawdzić informacje o emeryturze? W aplikacji i nie tylko

Jak wynika z komunikatu: "ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient".

W jaki sposób można sprawdzić informacje o emeryturze? Jeśli chodzi o aplikację mZUS, należy z poziomu pulpitu wybrać zakładkę "ubezpieczenia i składki", a następnie "Twoja informacja o stanie konta w ZUS".

Jeśli zaś chodzi o portal PUE ZUS/eZUS, najpierw należy przejść do panelu ubezpieczonego. Potem trzeba wybrać zakładkę "Informacje o stanie konta" i kliknąć "Informacja za 2025 r.".

Ubezpieczeni, którzy 31 grudnia 2025 roku mieli ukończone 35 lat, otrzymają również symulację hipotetycznej emerytury. Obliczenia opierają się na informacjach z konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS. Warto zaznaczyć, że wyliczenia stanowią prognozę, a rzeczywiste świadczenie w przyszłości może być inne.





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