Jaka pogoda zimą 2027? IMGW przygotowało eksperymentalną prognozę

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Jaka będzie pogoda zimą 2027? Sprawdzić to postanowił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który przygotował eksperymentalną prognozę pogody na okres od grudnia 2026 do marca 2027 roku. Dzięki niej wiemy, jakie warunki - w porównaniu do lat ubiegłych - będą panowały w ciągu kolejnych miesięcy. IMGW wyjaśniło też, co oznaczają poszczególne pojęcia i czy prognozie długoterminowej można ufać.

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Zimowy krajobraz oraz wykresy z eksperymentalnej prognozy pogody IMGW na zimę 2027 roku.
Zima 2027. IMGW opublikowało eksperymentalną prognozę pogodyIMGW-PIB / imgw.pl | Volha Shukaila / Zuma PressAgencja FORUM

W skrócie

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę pogody dla Polski, obejmującą okres od grudnia 2026 roku do marca 2027 roku.
  • W większości kraju temperatury mają mieścić się w normie wieloletniej, jednak luty może przynieść większą sumę opadów w porównaniu do lat poprzednich.
  • Eksperci zaznaczają, że prognoza ma charakter orientacyjny, ponieważ niemożliwe jest uniknięcie błędów w przewidywaniach dotyczących tak długiego okresu.
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował eksperymentalną prognozę pogody na okres od grudnia 2026 do marca 2027 na swojej stronie internetowej.

Dzięki publikacji możemy sprawdzić jakie warunki - w porównaniu do lat ubiegłych - będą panowały w trakcie zimy 2027. Synoptycy zestawili przygotowane prognozy z danymi zanotowanymi w latach 1991-2020.

Prognoza na zimę 2027. Synoptycy o warunkach w grudniu i styczniu

Z przewidywań meteorologów wynika, że w grudniu 2026 na przeważającym obszarze Polski średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Nieco wyższych temperatur można się jednak spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Mowa o województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Tabela z prognozą długoterminową temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych na grudzień 2026 dla wybranych miast w Polsce, zawierająca porównanie prognozowanych wartości ze średnią normą oraz oznaczenia odchyleń od normy, jak 'w normie' i 'pow...
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 wraz z prognozą na grudzień 2027IMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

Według prognozy w grudniu 2026 roku na obszarze całego kraju miesięczna suma opadu atmosferycznego prawdopodobnie będzie się mieścić w zakresie normy wieloletniej.

Mapa Polski na grudzień 2026 roku z prognozowanymi anomaliami temperatury i opadów: zachodnie regiony z temperaturą powyżej normy oraz sumą opadów poniżej normy, centralna i południowa część kraju ze średnimi temperaturami, a opady w większości w normi...
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce w grudniu 2027IMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

Natomiast w styczniu 2027 roku średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju najprawdopodobniej będzie utrzymywać się w normie wieloletniej.

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Tabela prognozy długoterminowej pogody na styczeń 2027 w polskich miastach z podziałem na średnią temperaturę powietrza i sumę opadów, wraz z określeniem czy wartości mieszczą się w normie czy przekraczają normę według danych IMGW-PIB.
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 wraz z prognozą na styczeń 2027IMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

Miesięczna suma opadu na przeważającym obszarze kraju powinna z kolei utrzymywać się w normie. Jedynie na południu kraju możliwe opady powyżej średnich wartości z lat ubiegłych. Mowa o województwach: dolnośląskim, opolskim, śląski, małopolskim i podkarpackim.

Mapa Polski z prognozą pogody na styczeń 2027 przedstawiająca większość regionów z temperaturami w normie oraz sumą opadów powyżej normy na południu kraju, podczas gdy północ i centrum odnotowują opady w normie.
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych w Polsce w styczniu 2027IMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

Prognoza pogody na luty i marzec 2027. Synoptycy zapowiadają więcej opadów

Luty 2027 roku przyniesie prawdopodobnie większą ilość odpadów. Z eksperymentalnej prognozy, przygotowanej przez IMGW, wynika bowiem, że miesięczna suma opadu powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej na terenie całego kraju.

Tabela prognozy długoterminowej temperatury i opadów dla głównych miast Polski na luty 2027, pokazująca przedziały średnich temperatur oraz sumy opadów atmosferycznych, wraz z oceną, czy wartości te będą w normie czy powyżej normy, z dominującą prognoz...
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 wraz z prognozą na luty 2027IMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

Spokojniej będzie jednak w przypadku temperatur. W najkrótszym miesiącu roku w całej Polsce średnia temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Mapa prognozy pogody na luty 2027 roku dla Polski z podziałem na regiony, większość kraju z opadami powyżej normy i temperaturą w normie, oznaczone symbolami kropel i termometrów.
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce w lutym 2027IMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

Ostatnim miesiącem, dla którego IMGW przygotowało swoją długoterminową prognozę, jest marzec 2027. Według synoptyków w tym miesiącu w całej Polsce średnia temperatura powietrza pozostanie w normie względem lat ubiegłych.

Tabela prognozy pogody na marzec 2027 dla głównych miast Polski prezentująca średnie temperatury powietrza i sumę opadów atmosferycznych z podziałem na wartości normy i przewidywane odchylenia, wyróżniająca miasta z opadami powyżej normy takie jak Kato...
Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych z lat 1991-2020 wraz z prognozą na marzec 2027IMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

Na przeważającym obszarze kraju spodziewać się należy opadów podobnych do tych z lat 1991-2020. Wartości powyżej normy możliwe będą jednak w przypadku południa kraju. Mowa o województwach: dolnośląskim, opolskim, śląski, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Mapa prognozy pogody na marzec 2027 w Polsce z ikonami przedstawiającymi temperaturę i opady dla poszczególnych miast, większość regionów z temperaturą poniżej normy oraz nadwyżką opadów w południowej i centralnej części kraju.
Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla wybranych miast w Polsce w marcu 2027IMGW-PIB / imgw.plmateriał zewnętrzny

Prognoza pogody IMGW. Co oznaczają pojęcia "powyżej normy" i "poniżej normy"?

IMGW wyjaśniło, że w przypadku opublikowanej prognozy sformułowanie "powyżej normy" oznacza, iż "prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020".

"Poniżej normy" oznacza z kolei, że "można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020". Poprzez sformułowanie "w normie" rozumie się natomiast, że "prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020".

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"Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz)" - czytamy na stronie IMGW.

Czy prognoza długoterminowa się sprawdza? IMGW tłumaczy

Instytut podkreślił przy tym, że "mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres".

"Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych" - podało IMGW.

Synoptycy zaznaczyli też, że należy pamiętać, iż nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. "Prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego" - podkreślono.

Źródło: IMGW-PIB / imgw.pl

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