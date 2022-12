Jaka pogoda na sylwestra i koniec 2022 roku? Najnowsza prognoza

W nocy na południowym wschodzie będzie najwięcej rozpogodzeń, na pozostałym obszarze pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami będzie padał deszcz, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie może spaść mokry śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C w kotlinach karpackich, na południowym wschodzie od -2 do 0, ok. 4 w centrum, do 6 na zachodzie.

Wiatr - południowo-zachodni i południowy - będzie umiarkowany i porywisty, na obszarach podgórskich Podkarpacia i Sudetów osiągnie prędkość do 75 km/h. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alerty obowiązują od godziny 22:00 w środę do godziny 21:00 w czwartek na terenie powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, krośnieńskiego, jasielskiego, gorlickiego, karkonoskiego, lwóweckiego oraz lubańskiego. Reklama Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie Prognoza pogody na czwartek, 29 grudnia Jak poinformował Michał Ogrodnik, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czwartek najlepszą pogodę będą mieli mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju, gdzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Niemal w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie oraz na Podhalu, w centrum 7 stopni, do 11 stopni na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i okresami porywisty, południowo-zachodni. Najsilniejsze porywy pojawią się na obszarach podgórskich w Sudetach oraz na Podkarpaciu i wyniosą 75 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h. Sylwester. Jaka będzie pogoda? W sobotę w sylwestra najwięcej słońca i bez opadów będzie na wschodzie kraju - prognozują synoptycy z IMGW. Na pozostałym obszarze Polski pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 6 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 14 stopni na zachodzie. Noc sylwestrowa będzie bardzo ciepła ze słabymi opadami deszczu - wynika z najnowszych prognoz. W sylwestra w nocy temperatura minimalna wyniesie od 5, 6 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie, około 9 stopni w centrum kraju do 10, 11 stopni na południowym zachodzie, na Podhalu około 2 stopnie. Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Biblioteka niezłomna. Ukraińcy mają miejsce, w którym czuć normalność AFP Reklama